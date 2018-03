Geislingen Interkulturelle Wochen: „Wichtiger denn je“

Geislingen / Stefanie Schmidt

Die Interkulturellen Wochen haben begonnen. Den Auftakt macht eine Ausstellung über die GZ-Serie „Welt in einer Stadt“.

Die Interkulturellen Wochen haben Tradition in Geislingen“, sagte Fadime Ercik vom Integrationsrat am Freitag beim Auftakt in der Stadtbücherei. Bis zum 30. April wird es gut 30 Veranstaltungen geben. Sie sollen den interkulturellen Dialog anregen, Begegnungen und Gespräche ermöglichen, erläuterte Ercik. Die Interkulturellen Wochen seien heute wichtiger denn je, betonte Oberbürgermeister Frank Dehmer in seiner Rede. Denn wir lebten in einer Zeit, in der es für die Herabwürdigung anderer Kulturen wieder Applaus gebe.

Menschen aus 93 unterschiedlichen Nationen sind in Geislingen zu Hause. In der Serie „Welt in einer Stadt“ stellte die GEISLINGER ZEITUNG etwa 25 Menschen mit Migrationshintergrund vor. Sie erzählten von ihren Träumen und Zielen und darüber, welche Gefühle sie mit dem Land verbinden, aus dem sie oder ihre Eltern und Großeltern stammen. 17 Porträts aus der Reihe sind die nächsten vier Wochen lang in der Stadtbücherei zu sehen.

Im Frühjahr 2015 erschien der erste Artikel der Serie in der GZ. Wie es dazu kam, erklärte Online-Redakteur Ruben Wolff, der zusammen mit Kathrin Bulling, stellvertretende Redaktionsleiterin der GZ, für die Reihe verantwortlich war. Nach dem Anschlag auf die Redaktion der Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ im Januar 2015 hätten plötzlich alle Muslime unter „Generalverdacht“ gestanden, erläutert er den über 70 Zuhörern in der Stadtbücherei. Eine Stimmung, die zuvor lange „im Untergrund“ gegärt“ habe, sei danach zum Vorschein gekommen. „Mit der Serie wollten wir Menschen in den Mittelpunkt stellen und der aufgeheizten Stimmung entgegenwirken.“

Ganz unterschiedliche Menschen kommen in „Welt in einer Stadt“ zu Wort. Sie spiegeln die Vielfalt der Stadt wider, meint Kathrin Bulling. Der zweite Teil der Serie, die ab Herbst 2016 erschien, konzentriert sich auf Menschen mit Migrationshintergrund in der Wirtschaft – darunter Berufseinsteiger, Selbstständige und Unternehmensleiter. Es sei einfach gewesen, Menschen zu finden, die bereit waren aus ihrem Leben zu erzählen, berichtete Bulling. „Das ist nicht selbstverständlich.“ Besonders aufgefallen sei ihr dabei die Offenheit und Herzlichkeit ihrer Gesprächspartner: Bei den Interviewterminen wartete zum Beispiel oft schon der gedeckte Kaffeetisch.

Die Resonanz auf die Serie sei überwiegend positiv gewesen, sagt Ruben Wolff. „Welt in einer Stadt“ sei im jeweiligen Jahr im Internet die meistgelesene Serie gewesen. „Das Thema bleibt uns weiter erhalten“, versichert er.

Zum Abschluss der Vernissage gab es eine Filmpremiere. In dem knapp vierminütigen Video sprechen fünf Geislinger mit Migrationshintergrund darüber, was gelungene Integration und Heimat für sie bedeuten. Entstanden ist ein „sehr emotionales Video“, meint Ruben Wolff. Die Kamera ist direkt auf die Gesichter der Interviewpartner gerichtet, mit Schnitten wird sparsam umgegangen. „Die Menschen geben uns die Möglichkeit, ihnen beim Denken zuzuhören.“

Tahmineh Oraki und Mohsen Abbasnejad begleiteten die Vernissage mit Gesang, untermalt von den Klängen der iranischen Rahmentrommel. Beide stammen aus dem Iran und leben seit zwei Jahren in Deutschland. „Wir genießen die Freiheit hier jeden Tag“, betonte Oraki.