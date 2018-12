Geislingen Inspiriert von einem dunklen Moment der Geschichte

Geislingen / Konstantin Heidemann

Werner Dannemann hat in der Geislinger Rätsche sein neues Album „Flames at Montsegur“ präsentiert. Ein Werk mit historischem Tiefgang.

Mit einem ganz besonderen musikalischen Geschenk überraschten Werner Dannemann and Friends beim traditionellen Weihnachtskonzert des Musikers knapp 400 Gäste in der Geislinger Rätsche. In grandioser internationaler Top-Besetzung mit Lee Mayall, dem Neffen der weltbekannten Blues-Legende John Mayall, am Saxophon und dem Franzosen Jean Pierre Barraque an den Keyboards präsentierte der Ausnahme-Blues-Rocker sein neues Album „Flames at Montsegur“ – ein Werk wie es ungewöhnlicher nicht sein kann.

Neun erlesene Musiker servierten mehr als zwei Stunden lang im Wechsel die Songs der neu komponierten CD vor begeistert jubelnden Fans. Der Sound war zwar nicht ganz wie gewohnt, aber dennoch bluesrockig – mal dreckig und dynamisch, dann wieder eingängig balladesk. Die Inspirationen zu diesem brillanten Konzeptalbum holte sich der Göppinger Songwriter Dannemann bereits im vergangenen Jahr bei einem Frankreich-Urlaub.

Nicht nur Landschaft und die Region Languedoc faszinierten ihn. Ebenso beschäftigten Dannemannn die Gräueltaten an den im Mittelalter von Krone und Papst als Ketzer verfolgten Katharern, den „guten Christen“, wie sie sich selbst bezeichneten. Im März 1244 starben auf der sogenannten Brandwiese unterhalb der Burg Montsegur 225 Männer und Frauen auf dem Scheiterhaufen, nachdem sie vor der Übermacht ihrer Belagerer, einem französischen Heer, kapituliert hatten. Das grausame Schicksal dieser Katharer an ihrem letzten Rückzugsort in Südfrankreich bildet das Kernthema des neuen Dannemann-Albums.

Zum Auftakt des Christmas-Rock stand die Frauenpower-Formation „Gracefire“ aus Stuttgart im Rampenlicht und sorgte für ein gnadenloses Warm-Up mit rebellisch wildem Rock’n’Roll, das sich mit komplett eigenen Songs bis in höchste Tonlagen steigerte. Zum Abschluss feuerten die Stuttgarter Rockröhren ihr einziges Coverstück – das legendäre „Nutbush City Limits“ von Rock-Ikone Tina Turner – unter lautstarken Hohoho-Rufen auf die längst gut gestimmten Schlachthof-Gäste ab.

Ohne lange Umbaupause stand der Rockpoet Dannemann mit sechs Mann und einer Dame im musikalischen Gefolge auf der Bühne und stimmte den Titel „Montsegur 1244“ an. Als er im Juni vor zwei Jahren erstmals die Burg Montsegur betrat und in die schreckliche Historie dieses Ortes eintauchte, brachte ihm das – spontan und unerwartet – die Inspiration zum aktuellen Album. „Ich war so überwältigt, dass ich beschlossen habe, über dieses Thema Songs zu komponieren“, sagte Dannemann.

Die weiteren Stücke „Over the Ocean“ oder „Beatrice de Legalize“, „Slander“ und „Pretty dead Girl“ unterstreichen textlich die Geschehnisse nur zu gut. Angelehnt an sein früheres Programm „Opera Nova“ kritisiert Dannemann auch hier den Chauvinismus der Amtskirche. Mit seinem neuen Tonträger will er jedoch keine pauschale Anklage gegen den katholischen Klerus erheben. Vielmehr sollen die Musik und die Texte davon erzählen, wie die Botschaft des Evangeliums ad absurdum geführt wurde und wird von denen, die sie eigentlich offensiv predigen.

Trotz noch neuer und etwas ungewohnter Stilrichtung, stieß der Sound von Anfang an auf guten Anklang bei den Schlachthof-Zuhörern. Außer Saxophonist Lee Mayall und Keyboarder Jean Pierre Barraque glänzten die weiteren Musiker Thomas Stoerk (Saxophon und Flöte) und Harry von Schild (Trompete) in Battles oder virtuosen Soloparts, wofür sie – selbstredend – frenetischen Beifall ernteten. Auch Gesangstalent Daniela Meta, die zweite Stimme neben Werner Dannemann, faszinierte die Rätsche-Besucher durchweg während des gesamten Programms.

Für den druckvollen Schub von hinten sorgten Steffen Knauss und Bernd Berroth am Bass sowie Thomas Göhringer und Peter Knapp am Schlagzeug. Letzterer ließ zwischendurch noch ein fast fünfminütiges Drum-Solo zum Trommelfeuer werden, welches das restlos begeisterte Publikum ebenfalls mit tosendem Applaus belohnte.

Einer der Höhepunkte des Konzertabends in der Rätsche war der Titelsong des Longplayer „Flames at Montsegur“, bei dem der Text gleich in drei Sprachen vorgetragen wurde. Mit einem abschließenden Hendrix-Medley, „Hey Joe“ und „Al along the Watchtower“, ging es in gewohnter Dannemann-Manier in die Schlussrunde.