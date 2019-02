Geislingen Initiative kämpft für Rücksicht im Straßenverkehr

Geislingen / Claudia Burst

Zur Auftaktveranstaltung von „Wir steigern Verkehrssicherheit“ kommen 60 Interessierte und bringen Ideen ein.

Mehr Sicherheit im Straßenverkehr – das ist ein Thema, das die Leute hinterm Ofen hervorlockt. Das stellte am Donnerstagabend die Auftaktveranstaltung der Initiative „Wir steigern Verkehrssicherheit“ unter Beweis. Die Organisatoren aus dem Netzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BE), Samariterstift und Elternbeirat der Albert-Einstein-Grundschule mussten zusätzliche Tische und Stühle im Schubartsaal aufstellen, damit am Ende mehr als 60 Besucher Platz fanden.

Es war eine durchstrukturierte Ideenwerkstatt, die mit ­Thomas Franz, dem Leiter des Samariterstifts als Moderator, im Lauf von zwei Stunden durchgezogen wurde. „Verkehrssicherheit geht jeden etwas an“, sagte Franz und begründete damit die Vielfalt der Besucher. Im Saal befanden sich Ortsvorsteher, Gemeinderäte, Mitglieder des Stadtbehindertenrings STeiGle, des Stadtseniorenrats, Schulvertreter, Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), des Kinderschutzbunds, der Polizei, des Ordnungsamts, der Kreisverkehrswacht, des Stadtjugendrings und des Jugendgemeinderats sowie Privatpersonen, die das Thema für wichtig halten.

„Einerseits ist der Schulweg gefährlich. Andererseits wollen wir, dass unsere Kinder zu Fuß in die Schule gehen“, sagte Sarah Teimel, eine Mutter aus dem Elternbeirat der Einsteinschule und fügte als Frage hinzu: „Was können wir machen?“ Das sei der Initialgedanke dafür gewesen, etwas zu tun. Die Elternbeiräte hätten sich umgehört und bemerkt, das Thema betrifft auch alte und behinderte Menschen, Fahrradfahrer und andere. Um etwas zu ändern, „müssen wir groß und laut sein und viele mit ins Boot nehmen“, fordert Teimel. Auf diese Weise sei das Koordinationsteam entstanden, das sich auch in Zukunft in regelmäßigen Abständen trifft.

Es folgte eine Runde, bei der die Anwesenden an allen acht Tischgruppen die aus ihrer Sicht schlimmsten Gefahrenstellen in Geislingen sammelten. Schnell wurde deutlich: Die gefährlichsten Situationen entstehen vor den Schulen wegen der sogenannten „Eltern-Taxis“. Oft genannt wurden außerdem Lücken im Radwegenetz, Ignoranz an Zebrastreifen, Raser in 30er-Zonen und diverse unübersichtliche Kreuzungen. „Zu viel ich, zu wenig wir“, fasste Holger Schrag zusammen. Mit diesem prägnanten Slogan erhielt die Initiative auch ihren offiziellen Namen.

In den weiteren Überlegungsrunden wurden Lösungsansätze gesucht. Und gefunden:

● Die Elternbeirätinnen Janine Scherdin und Sarah Teimel wollen für die Schüler der Einsteinschule Laufgemeinschaften zur Schule nach dem Bad Überkinger Vorbild organisieren.

● Gisela Kohle informierte, dass STeiGle für Ende Mai einen inklusiven Fahrradausflug mit dafür geeigneten Tandems initiiert.

● Karl-Heinz Hilt von der Kreisverkehrswacht Göppingen machte auf die bereits bestehende ­Initiative „www.sei-kein-blinkmuffel.de“ aufmerksam.

● Janine Scherdin hatte die Idee, Schülerlotsen vor Schulen zu aktivieren.

● Sabine Fellner-Lang, Elternbeiratsvorsitzende der Einsteinschule, will Schüler mit Schrittzählern ausrüsten und eine Art Wettbewerb generieren, um bei Schülern das Bewusstsein zu schaffen: „Laufen ist cool“.

● Holger Schrag machte auf die Anwendung „Problem-Melder“ auf der Homepage des Netzwerks BE aufmerksam, wo Gefahrenstellen gemeldet werden können.

● Gert Lohrmann schlug vor, jede Woche einen Auszug aus der Straßenverkehrsordnung in der GZ zu publizieren, um die Regeln in Erinnerung zu rufen.

Am Ende hatten sich zu den meisten Vorschlägen Mitstreiter gefunden, die in den kommenden Monaten an den Ideen weiterplanen.

