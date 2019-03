Das neue Semester beginnt am 18. März mit einer Feier in der Jahnhalle.

Die HfWU feiert am Montag, 18. März, den Beginn des neuen Semesters in der Jahnhalle. Rektor Andreas Frey begrüßt die Studenten um 11 Uhr. Grußworte kommen von Oberbürgermeister Frank Dehmer.

Die Studenten können ab 14 Uhr bei einer Infoveranstaltung der WAF-Weiterbildungsakademie alles Wichtige über die Kurse für Fremdsprachen und Persönlichkeitstraining erfahren. Um 14.45 Uhr beginnt das Kick-Off-Mentoring für die Bachelorstudiengänge. Alle Veranstaltungen finden in der Jahnhalle statt. Der Gottesdienst zum Semesterbeginn beginnt in der Evangelischen Stadtkirche um 19 Uhr. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr in der Parkstraße 4.