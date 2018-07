Backstage In 20 Sekunden das Kostüm wechseln

In 20 Sekunden das Kostüm wechseln

Heike Siegemund

Noch eineinhalb Stunden bis zur 14. Aufführung von „Dracula“ im Geislinger Theater im Sägewerk. Im Kaminzimmer, in den Gesangsräumen und im Ballettsaal herrscht reges Treiben: Viele der Darsteller sitzen vor Spiegeln und schminken sich. Maskenbildner gibt es hier keine, dazu ist das Theater zu klein. Doch Torsten Moll und Dean Mihaljev haben die Darsteller instruiert; jetzt sind diese so routiniert, dass sie keine Hilfe mehr benötigen. Robert David Marx beispielsweise, der den Dracula spielt, braucht zum Schminken etwa 40 Minuten. „Das geht mittlerweile recht flott“, stellt er fest und greift zu seiner Wasserflasche, in der ein grün leuchtender Silikonschlauch steckt. Damit pflegt der spätere Untote seine Stimme: Marx tönt in das Rohr, das Wasser beginnt zu blubbern, und der Stimmapparat wird gelockert.

Jeder hat seine eigenen Methoden und Verhaltensweisen, um sich auf seinen Auftritt vorzubereiten, erzählt Mihaljev. Er selbst nimmt vor einem Auftritt keine Milchprodukte zu sich. Sonst habe er schnell einen Frosch im Hals und müsse sich ständig räuspern. Für Wiebke Dobbehaus, die in „Dracula“ Lucy verkörpert, ist vor allem eines wichtig: trinken. Während einer Show trinkt sie mindestens zweieinhalb Liter Tee und Wasser. Und die zehnjährige Tessa Staudenmaier ist praktisch nie ohne Buch anzutreffen: Noch kurz vor der Aufführung und zwischen ihren Auftritten liest sie seelenruhig „Harry Potter“.

Draußen, auf dem weitläufigen Gelände des Theaters finden sich derweil die Gäste ein. Der Soundcheck im Theater ist erledigt, im Kaminzimmer wird es etwas hektischer. Jetzt gilt es, die Kostüme anzuziehen, die Mikros anzubringen und den Frisuren den letzten Schliff zu verpassen. Der Gong ertönt – ein Zeichen für die Gäste, ihre Plätze aufzusuchen. „In zwei Minuten gehen wir rüber“, ruft Mihaljev und meint damit den Backstage-Bereich des Theaters.

Blitzschneller Kostümwechsel

Dort haben sich die Hauptdarsteller bereits eingefunden, und auch die sieben Dresser stehen bereit: Sibille Allmendinger, Ute Hirl, Sonja Ludwig, Maria Moll, Barbara Natterer, Claudia Rupp und Heidrun Schwarzkopf helfen den Darstellern bei den zahlreichen Kostümwechseln. Allein Mina durchläuft dieses Procedere 18 mal. Und das muss schnell gehen: „Wir haben zum Beispiel zwischen 20 und 40 Sekunden Zeit, um Mina aus dem Nachthemd ins Brautkleid zu bekommen“, sagt Mihaljev. Und dieses opulente, neun Kilogramm schwere Kleid hat es in sich.

Auch für die Umbauten auf der Bühne haben die Helfer wenig Zeit: So muss in nicht einmal zehn Sekunden ein Tisch raus und dafür das große Bett rein – ohne dass es groß auffällt. Markierungen auf dem Boden zeigen die genauen Standorte an.

Wenige Minuten vor Show­beginn flitzt Dracula noch in der Unterhose herum, die Dresser halten seine Hose bereit. Schnell noch Deo unter die Achseln gesprüht – Dracula ist halt auch nur ein Mensch. Dann löscht Moll das Licht im Saal. Die Ansage ertönt. Die Techniker tauchen die Bühne in das passende Licht. Nebel steigt auf. Das Orchester beginnt zu spielen. Die Show beginnt – das Publikum wird in Draculas Reich entführt.

Wann betritt wer mit welcher Requisite in den Händen die Bühne? Wo hat wann wer zu stehen? Wann setzt das Orchester ein? Welches Licht geht zu welchem Zeitpunkt an? Alles, wirklich alles ist haarklein geplant. Sollten doch einmal Fragen auftauchen, steht in einer Ecke auf dem Boden ein unscheinbarer Ordner, der für den Notfall alle wichtigen Antworten enthält, „die Bibel der Vorstellung“, wie Mihaljev sagt.

Doch auch bei der 14. Aufführung läuft alles glatt. Die Darsteller sind eingespielt, sind die Ruhe selbst, scherzen hinter der Bühne. Nur einen Schreckmoment gibt es: „Wo ist Wiebke?“, wird plötzlich geflüstert, die Mienen versteinern, jemand flitzt nach draußen und schaut auf dem Hof nach. Andere suchen im Foyer. Und Gott sei Dank: Die Lucy-Darstellerin taucht auf, sie hat nur im Zuschauersaal bei den Technikern den Sound gecheckt. Ein Aufatmen.

Unterdessen träufeln die Dresser den Vampiretten Theaterblut in den Mund. Einmal gurgeln, und schon läuft den Dreien die rote Flüssigkeit aus dem Mund und verteilt sich auf ihren Gesichtern. Solchermaßen verunstaltet betreten sie die Bühne. Kurze Zeit später nimmt Maria Moll Jonathans blutverschmiertes Hemd entgegen, eilt zu einem Waschbecken und reinigt es von Hand. Dracula richtet solange am Spiegel seine Zähne.

Nach der Pause gibt es einen Moment, der auch backstage unter die Haut geht: „Wenn wir in dunkler Nacht ganz ohne Hoffnung sind…“, singen auch die Darsteller, die gerade nicht auf der Bühne sind, voller Inbrunst mit. Nebenbei pudert sich Mina die Nase. Durch Mark und Bein geht auch der Schrei, den Stefanie Martin hinter der Bühne ausstößt. Das ist der Moment, in dem die Vampirette von dem Vampirjäger Van Helsing getötet wird.

Dann kommt das Finale: Dracula stirbt. Backstage sind alle bereit, auf die Bühne zu treten und den Applaus entgegenzunehmen. Das Publikum klatscht und jubelt vor Begeisterung. Die Darsteller verbeugen sich. Alle strahlen.

Hinter der Bühne wird weitergearbeitet. Die Dresser räumen die Kostüme auf und sortieren die aus, die gewaschen oder die Mihaljev ausbessern muss. Denn noch einmal gilt: Nach der Show ist vor der Show.

Die letzten Vorstellungen von „Dracula" sind am 13., 14. und 15. Juli.

