Reportage Graf Dracula in Unterhose

Graf Dracula in Unterhose

Geislingen / Heike Siegemund

Seit April beißt Dracula seine Opfer im gleichnamigen Musical im Geislinger Theater im Sägewerk. Die GZ hat gesehen, welcher Aufwand dahinter steckt.

Mehr als zehn Aufführungen haben die Darsteller des Musicals „Dracula“ schon aufgeführt. Während auf der Bühne Disziplin herrscht, zeigen sich die Frauen, Männer und Kinder hinter den Kulissen entspannt. Es sind noch eineinhalb Stunden bis zur nächsten Aufführung. Im Kaminzimmer, in den Gesangsräumen und im Ballettsaal herrscht reges Treiben: Viele der Darsteller sitzen vor Spiegeln und schminken sich für die große Show. Robert David Marx beispielsweise, der den Dracula spielt, braucht zum Schminken nur eine halbe bis dreiviertel Stunde.

Der Profi sorgt immer wieder dafür, dass seine Stimme geschmeidig sanft bleibt. Jeder hat da seine eigenen Methoden und Verhaltensweisen, sagt Dean Mihaljev. Er selbst beispielsweise nimmt vor einem Auftritt keine Milchprodukte zu sich. Denn dann habe er schnell einen Frosch im Hals und müsse sich ständig räuspern. Andere Darsteller trinken zweieinhalb Liter Tee und Wasser, wenn sie nicht auf der Bühne stehen oder lesen ein Buch.

Unverzichtbar bei jeder Aufführung: die sieben Dresser. Sibille Allmendinger, Ute Hirl, Sonja Ludwig, Maria Moll, Barbara Natterer, Claudia Rupp und Heidrun Schwarzkopf helfen den Darstellern bei den zahlreichen Kostümwechseln. Und die müssen schnell gehen: „Wir haben zum Beispiel zwischen 20 und 40 Sekunden Zeit“, sagt Mihaljev, „um Mina aus dem Nachthemd ins Brautkleid zu bekommen.“

So gruselig das Spektakel auf der Bühne ist, so witzig geht es dahinter zu. Das zeigt unsere Reportage, die ihr am Dienstag (10. Juli) im E-Paper und der gedruckten Ausgabe der GEISLINGER ZEITUNG findet.