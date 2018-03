Religion Imamin rüttelt an alten Traditionen

Geislingen / Stefanie Schmidt

Ich habe mich als Frau in keiner Moschee angenommen gefühlt“, erzählt die Imamin, Frauenrechtlerin und Anwältin Seyran Ates ihren etwa 100 Zuhörern in der Geislinger Rätsche. So habe es sie zum Beispiel nie akzeptieren können, zum Beten in einen Nebenraum verbannt zu werden. Ates, die als Sechsjährige mit ihrer Familie aus der Türkei nach Berlin kam, erinnert sich noch daran, wie ihr Vater sich während ihrer Kindheit oft über aggressive oder Angst machende Predigten in der Moschee geärgert habe.

Aber es sei falsch, nur zu kritisieren, wenn in Moscheen zu konservativ oder separatistisch gepredigt werde. „Man muss selbst etwas tun.“ Deshalb begann Ates eine Ausbildung zur Imamin und gründete im Sommer 2017 in Berlin die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee. Frauen und Männer, Sunniten, Schiiten und Aleviten beten dort gemeinsam. Schwule und Lesben sind willkommen. Ihre progressive Interpretation des Islams sorgte damals nicht nur weltweit in den Medien für Aufsehen, sondern brachte ihr auch heftigen Widerstand aus konservativen islamischen Kreise – bis hin zu Todesdrohungen. „Ich rüttle an gefestigten Traditionen, die nicht mit der Moderne aufgeholt haben.“ Ihre Gegner würden sie nur persönlich angreifen, diffamieren und bedrohen. „Theologisch überzeugen sie nicht“, findet die 54-Jährige, die sich für eine historisch-kritische Auslegung des Korans ausspricht.

Der Glaube sei zu einer Kon­trollinstanz geworden, Lebens- und Bildungsmöglichkeiten würden eingeschränkt durch die Dogmatik, die den Alltag vieler Muslime bestimmen, erläutert Ates. Dem setzt sie Eigenverantwortung und Bildung entgegen. „Glauben und Spiritualität beibehalten, aber den politischen Verstand nicht ausschalten“, fordert sie. Religiöse Pflichten und Regeln sollten ein Rahmen für das Zusammenleben sein und kein Korsett.

Kampf für einen progressiven Islam immer auch ein Kampf gegen das Patriarchat. Institutionen wie die türkische Religionsbehörde sind für sie keine religiösen Autoritäten. Im Koran und in den Hadithen sei es nicht verboten, dass eine Frau Imamin werde, betont Ates. „Ganz im Gegenteil.“

Der erste Moslem sei schließlich eine Frau gewesen: nämlich Chadidscha, die erste Frau Mohammeds. „Sie hat ihm den Antrag gemacht.“ Sie sei Mohammeds Arbeitgeberin gewesen und eine Witwe obendrein – also keine Jungfrau. Das „Patriarchat“ habe später eine andere Überlieferung etabliert: Ihr Onkel habe für Chadidscha Mohammed den Antrag gemacht. „Da wurden dann auf einmal Hadithe in die Welt geworfen.“ Ein Mann hätte einfach der erste Moslem sein müssen. „So sieht es bei vielen Themen aus“, sagt sie.

„Frauen werden bevormundet“

Auch bei der Vorstellung von Sitte und Moral gehe es darum, Frauen zu bevormunden und ihre Sexualität zu überwachen. „Die Übersexualisierung der Geschlechterbeziehung reproduziert patriarchalische Strukturen.“ Dass Männer und Frauen in der Moschee getrennt beten sollen, weil die Frauen für die Männer angeblich „zu reizvoll“ seien, sei ein Beispiel dafür.

Deshalb hat Ates auch Probleme mit dem Kopftuch. In ihrer Berliner Moschee beten Frauen mit oder ohne Kopftuch. Wenn aber schon Kinder Kopftuch trügen, würden „kleine Mädchen sexualisiert.“ Dass es Lehrerinnen, Richterinnen oder Polizistinnen erlaubt sein sollte, Kopftuch zu tragen, lehnt Ates strikt ab. „Denn dann positioniert sich der Staat.“

Heftig kritisiert sie denn auch die grüne Fraktion der Berliner Landesregierung, die das so genannte Neutralitätsgesetz aushebeln will, damit Lehrerinnen an Schulen Kopftuch tragen können. „Da läuft was falsch. Die fallen uns in den Rücken. Da ist der politische Verstand auf einmal weg.“ Denn eine Lehrerin mache durch das Tragen eines Kopftuchs nun einmal eine Aussage über das Geschlechterverhältnis.

Generell sei es falsch, dass die Politik den traditionell-konservativen Islamverbänden so viel Einfluss zugestehen würde. Deutschland brauche dringend einen demokratisch gewählten Islamrat, der die Pluralität unter den Gläubigen abbilde. Auch der islamische Religionsunterricht in Kooperation mit Ditib müsse an deutschen Schulen abgeschafft werden. Die neu geschaffenen Lehrstühle für islamische Theologie in Deutschland seien „zahnlose Tiger“. Denn in den Beiräten, die über deren Besetzung mit­entscheiden, seien wieder nur die konservativen Verbände vertreten. Erst vor kurzem habe es die rot-rot-grüne Landesregierung abgelehnt, dass Vertreter der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in den Beirat des an der Humboldt-Universität geplanten Instituts für islamische Theologie berufen würden. Mit der Begründung, dass dies zu viel „Unruhe“ in die Gespräche bringen würde. „Wir suchen den Dialog mit den Konservativen, finden ihn aber nicht“, betont Ates.

Während der anschließenden Diskussion kritisiert ein Zuhörer, dass er wohl der einzige Moslem im Publikum sei: „Das ist ein Armutszeugnis! Sie hätten kommen können und ihre Meinung sagen.“