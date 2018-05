Angebot Im Juni startet neue Schulung für Seniorenpaten

Geislingen an der Steige / Isabelle Jahn

Es ist kaum zu überhören, wie Gottfried Urban es genießt, dass er nicht alleine ist. Lautes Lachen schallt aus einem Zimmer in der Wohnung des 72-Jährigen. Der ehemalige Musikschullehrer sitzt mit Heidi Wassmer auf dem Sofa und erzählt von den Konzerten mit seinen Schülern, von seinen Reisen nach Italien und seinem jüngsten Kur-Aufenthalt. Die Erinnerungen, die er mit seiner Seniorenpatin teilt, sind so lebhaft, die Geschichten reichlich.

Einmal in der Woche besucht Heidi Wassmer seit April den Esslinger, der schon lange in Geislingen lebt. Gottfried Urban versorgt sich selbst, ist aber körperlich eingeschränkt und hat keine Familienmitglieder in seiner Nähe, die ihn regelmäßig besuchen könnten. Mit seiner Patin geht der 72-Jährige gerne auch mal nach draußen, spazieren, Kaffee trinken oder kleine Einkäufe erledigen.

So ist das Angebot des Geislinger Mehrgenerationenhauses (MGH) gedacht, an dem sich auch das Netzwerk Demenz, die Stadt Geislingen und der Landkreis Göppingen beteiligen: Seniorenpaten leisten älteren Menschen ehrenamtlich Gesellschaft und unterstützen sie im Alltag. Der Bedarf an so einem kostenlosen Begleiter ist groß, weiß Brigitte Wasberg vom MGH, bei der deshalb zahlreiche Anrufe von Senioren eingehen. Oft seien Kinder und andere Angehörige nicht in der Nähe oder es gibt keine – „und viele Senioren können nicht mehr alleine raus gehen“, erklärt Wasberg. Das Ziel ist, dass ältere Menschen möglichst lange zu Hause wohnen und selbstbestimmt bleiben. Dazu sollen die Seniorenpatenschaften beitragen.

Bevor jemand als Pate eingesetzt wird, nimmt die Person an einer Schulung teil, zu der man sich ab sofort anmelden kann (siehe Infokasten). Die Teilnehmer werden an mehreren Tagen auf ihre neue Aufgabe vorbereitet. Neben dem theoretischen Teil, bei dem es unter anderem um Krankheiten und andere Veränderungen im Alter geht, liegt dieses Jahr der Schwerpunkt vor allem auf praktischen Übungen, erklärt Wasberg. So findet diesmal zum Beispiel ein Erste-Hilfe-Kurs statt, an dem auch die acht im vergangenen Jahr ausgebildeten Seniorenpaten teilnehmen. Denn es ist wichtig, zu wissen, wie man im Notfall handelt, betont Wasberg. Davon abgesehen gehören medizinische Hilfe oder Pflegetätigkeiten nicht zu den Aufgaben der Seniorenpaten.

Ein Gewinn auf beiden Seiten

Nach der Schulung wird jeder „Absolvent“, der das möchte, mit einem Senior zusammengebracht. Dabei muss die Chemie stimmen, betont Wasberg. Herauszufinden, wer zu wem passt – darum bemüht sich Heiderose Kaiser, die bereits Erfahrung im Umgang mit älteren Menschen und laut Wasberg „das Gefühl dafür“ hat. Kaiser steht sowohl mit den Senioren als auch mit den Paten in Kontakt und ist beim ersten Treffen dabei. Mit der Zeit baue sich Vertrauen von beiden Seiten auf, sagt Kaiser. Wer Probleme oder Anliegen hat, kann sich an sie wenden. Außerdem trifft sich Kaiser regelmäßig mit allen Paten gemeinsam, bei der Gelegenheit können diese sich auch untereinander austauschen.

Für die Zeit, die Heidi Wassmer als Seniorenpatin schenkt, bekommt sie auch etwas zurück, sagt die 69-Jährige. Sie habe vor ihrem Ruhestand in der Verwaltung gearbeitet, darin aber keine Erfüllung gefunden. „Es wäre schon immer besser gewesen, ich hätte mit Menschen gearbeitet“, sagt die Geislingerin.

Jetzt geht sie diesem inneren Ruf nach – und ist damit eine große Hilfe, wie Gottfried Urban betont. Auch wenn sich der 72-Jährige noch nicht alt fühlt: „Wenn man mit jungen Leuten arbeitet, hält das jung“, sagt Urban und lacht. Bis 2009 hat er an der Musikschule in Geislingen unterrichtet, überwiegend Querflöte und Klavier. Heute lassen die Hände nicht mehr zu, dass er musiziert. Aber wenn er Heidi Wassmer ein Konzert von der CD vorspielt, ist es ein bisschen so, als wäre er selbst wieder dabei.