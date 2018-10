Einkaufen Entspanntes Bummeln in Deggingen

Deggingen / Patricia Jeanette Moser

Das vierte Schaf- und Heidefest hat wieder viele Menschen nach Deggingen gelockt.

Den Ruf, Einkaufsstädtle im Oberen Filstal zu sein, haben die Gewerbetreibenden in Deggingen am Sonntag untermauert. Sie profitierten bei der vierten Auflage des Schaf- und Heidefestes auch ganz klar vom Wetter, das viele Menschen zum Bummel in die Fils-Gemeinde lockte. „Wir hätten es nicht besser erwischen können“, bilanzierte Rolf Staudenmaier, Erster Vorsitzender des Gewerbevereins, der das Fest stemmte.

Pünktlich zur Mittagszeit zog es die Menschen in Deggingens Ortsmitte, was die Marktbeschicker des Floh- und Kunsthandwerkermarkts erfreute. Allerlei ausrangierte Schätze fanden sich auch an den Flohmarktständen entlang der Hauptstraße, die zur wahren Flaniermeile wurde. Dort gab es reichlich Abwechslung: weihnachtlichen Holzschmuck für Gestecke, sogar Brautkleider und zwei Herrenanzüge oder Skulpturen aus Kupfer und Pralinen aus Filz.

Doch auch die Geschäfte in Deggingen öffneten ihre Türen, was viele Menschen für einen Einkaufsbummel nutzten. In und vor den Läden kam es zu netten Begegnungen. Nicht fehlen durften natürlich die Schafe beim Schaf- und Heidefest. Diese brachte die Schäferei Hertler aus dem Dürrental in die Ortsmitte.

Wieso beim Modehaus Bucher zwei Modells ins Schwitzen kamen und was es beim Schaf- und Heidefest sonst noch so zu sehen gab, steht am Montag in der GEISLINGER ZEITUNG und im ePaper.