Gastkommentar Julian Bosch, Mitglied bei der Faschingsgesellschaft Gosbach, zum Auftakt der diesjährigen Fasnetsaison Hurra, ab heute ist Fasnet!

Gosbach / SWP

In den kommenden Wochen wird es wieder soweit sein: Maskierte säumen die Straßen, Ortsdurchfahrten, gar Bundesstraßen, sind in Teilen gesperrt und Vereine eröffnen für wenige Stunden Garagenbars oder große Festzelte. Dabei sind sich fast alle einig: Hurra, Fasnet!

Seit jeher wird das Jahr in der Region mal mit einer kürzer oder länger andauernden Faschingszeit eröffnet. Dabei treten jene Vereine in den Vordergrund, um die es während des Jahres still geworden zu sein scheint. Faschingsgesellschaften, Gilden, Zünfte oder Interessensgemeinschaften trumpfen dann wieder auf, wenn ihre Zeit gekommen ist: in diesem Jahr vom heutigen Samstag bis zum 5. März. Dann ist Aschermittwoch und die Masken verschwinden wieder. Ist die Maske verstaut, beginnt die Planung für das kommende Jahr.

Viele Veranstaltungen können auf eine langjährige Historie zurückblicken. Während dabei das eigene Selbstverständnis der austragenden Vereine in den Hintergrund rückt, definieren sich viele über einschlägige Festivitäten, meist Umzüge, die weit über die Kreisgrenze hinaus bekannt sind. So besitzt beispielsweise der Gosbacher Nachtumzug wohl eines der größten närrischen Einzugsgebiete. Hingegen präsentiert sich der Umzug am Fasnetssonntag im selben Ort als eine Faschingskonstante, die seit mehr als 50 Jahren ein zuverlässiges Spektakel bietet.

Rückt der Blick weiter Richtung Filsursprung, so wird dort die Fest-Reihe komplettiert. Termine am Fasnetssamstag sowie am Rosenmontag ziehen tausende Zuschauer an die Straßenränder. Ein Andrang, den sich wohl manch ein kommunales Tourismusbüro ganzjährig wünscht, den aber in solch einer Form nur die verantwortlichen Vereine stemmen können. Umso wichtiger, dass diese weiterhin in den Gemeinden einen verlässlichen Partner finden.