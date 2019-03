Horror im Skiurlaub: Jochen Burst und seine Freundin Lia Morgado de Oliveira mussten aus der Gondel der Tiroler Zugspitzbahn gerettet werden.

„Ich war starr vor Angst“, erzählt Morgado de Oliveira. Sie war am Mittwoch nach einem Stromausfall zusammen mit ihrem Freund Jochen Burst und 80 weiteren Menschen gefangen in einer Gondel der Tiroler Zugspitzbahn. „Ich war absolut angespannt. Man weiß einfach nicht, was passiert, so was kennt man ja nur aus Filmen“, erzählt Burst. Dennoch seien alle erstaunlich ruhig geblieben, Panik sei nicht ausgebrochen. Vor allem wegen der Kinder in der Gondel hätten sich die meisten zusammengerissen, vermutet Burst. Das Warten auf Rettung war eine Qual: „Man schaut jede Minute auf die Uhr. Doch die Zeit vergeht einfach nicht“, erzählt Burst. Nach etwa anderthalb Stunden, gegen 18 Uhr, dockte dann erstmals der Berge-Korb an. Morgado de Oliveira durfte die Gondel – zusammen mit anderen Frauen und Kindern – verlassen, ihr Freund musste noch ausharren, bis auch er gerettet wurde.

Mehr dazu lesen am Freitag im E-Paper sowie in der Print-Ausgabe der GZ