Viele Paare heiraten zwar standesamtlich, warten aber mit dem großen Fest ab, bis sich die Corona-Lage entspannt. Geislingen: Halb so viele „normale“ TrauungenWährend auf dem Standesamt in Geislingen in „normalen“ Jahren zwischen 95 und 110 Trauungen durchgeführt werden, waren es in diese...