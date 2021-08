„Es war wie im Horrorfilm“, sagt Sophia Steinmetz in Erinnerung an die Häuserruinen in Ahrweiler, die sie ohne Fenster und Türen regelrecht anstarrten. Der allgegenwärtige Schlamm, die Berge an Unrat, der unglaubliche Gestank, angeschwemmte Autowracks dort, wo vorher ein Spielplatz war – das alles sind Bilder und Eindrücke, die die 26-Jährige kaum mehr loslassen und von denen sie nachts träumt.

Reise nach Rech und Ahrweiler

