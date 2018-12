Bildung Hochschule 50 plus widmet sich der Anthropologie

Geislingen /

Mit der Anthropologie beschäftigt sich die kommende Hochschule 50 plus in Geislingen. Der Begriff Anthropologie kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet: das Wissen über Menschen.

Bereits zum zehnten Male geht im Februar die Geislinger Hochschule 50 plus an den Start. „Angewandte Anthropologie: Die gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung des Menschen“, ist diese jährliche Bildungsveranstaltung des Geislinger Stadtseniorenrates (StSRG) in der zehnten Runde überschrieben. Erneut gelang es Wolfgang Kehrer, dem Vorsitzenden des Seniorenrates, in Kooperation mit Professor Dr. Andreas Frey, dem Rektor der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) Nürtingen Geislingen, ein Quartett an Wissenschaftlern zu gewinnen, das dieses zunächst sehr akademisch klingende Thema auf höchst spannende Weise herunterbrechen und durchaus greifbar machen wird.

Ziel einer Exkursion, die aus Kapazitätsgründen mit gleichem Programm am Mittwoch, 26., und Donnerstag, 28. Februar, angeboten wird, sind das Federseemuseum in Bad Buchau und die Wallfahrtskirche „Unserer Lieben“ in Steinhausen. Den Senior-Studenten werden an den jeweiligen Zielen Führungen angeboten. Am 13. Juni wird es im Rahmen der Sommerakademie eine weitere Exkursion zur beschriebenen Thematik geben, deren Ziel aber noch nicht feststeht.

Karten für die Hochschule 50 plus, die in der Parkstraße 4 in Geislingen stattfindet, gibt es ab dem 4. Februar bei der Kreissparkasse am Sternplatz und in der GZ-Geschäftsstelle. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, an den Exkursionen können jeweils nur 50 Studenten teilnehmen, sie müssen aber die beiden ersten Hochschultage ebenfalls gebucht haben. Kosten für drei Tage: 60 Euro, Mitglieder des StSRG zahlen 55 Euro. Das Mittagessen an den ersten beiden Tagen geht auf eigene Kosten.

