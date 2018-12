Gesellschaft HfWU: Experten diskutieren über grüne Städte

SWP

Ein Plädoyer für eine urbane Wildnis, eine Warnung vor einer Invasion fremder Pflanzen und die Befürchtung, dass Naturschutz in erster Linie als Menschen- und nicht als Artenschutz verstanden wird – darum ging es beim Umwelttag, einer Fachtagung an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen.

Brachen in Stadtregionen nutzen

Historische Kulturlandschaften, das war einmal. Flächenverbrauch, Zersiedlung und Zerschneidungen haben sie fast zum Verschwinden gebracht. Eine industrielle Landwirtschaft sorgt zudem für monotone Großlandschaften. Naturschutz, verstanden vornehmlich als Erhalt von Bestehendem, führt da nicht weiter. HfWU-Professor Sigurd Karl Henne plädierte vor diesem Hintergrund beim Umwelttag für eine „gestaltete Wildnis und eine neue ästhetische Landschaft der Stadtregionen“. Den Schlüssel dazu sieht er in einer „Inwertsetzung“ von Landschaftsbereichen, die bisher vielfach als Restflächen und Brachen wahrgenommen werden. Sie könnten zukünftig ökologische Ausgleichsfunktionen übernehmen.

Gerade Brachen, Restflächen und Ausgleichsflächen hätten in städtischen Regionen vielfach ungenutzte ökologische Potenziale. Daneben gewinne ihre aktive Gestaltung als Freiräume zunehmend an Bedeutung. Es gehe dabei vor allem um die Entwicklung des Freizeitwertes und der ästhetischen Attraktivität von Landschaft. „Die Dialektik zwischen Eingreifen und Lassen erzeugt Orte mit ganz besonderem Charakter und ermöglicht eine Umwertung von Unland zu einer neuen urbanen Wildnis“, sagte Henne überzeugt.

Grüne Infrastruktur stärken

Sandra Sieber von der Technischen Universität Darmstadt legte das Augenmerk auf einen Interessenskonflikt zwischen einer solchen „urbanen Wildnis“ und insbesondere dem Artenschutz einerseits und einer „grünen Infrastruktur“, die vor allem dem Menschen dient. Stadtgrün fungiere als wertvoller Dienstleister: Es dämpft Lärm, bietet Erholung, ermöglicht sportliche Aktivität, trägt zur Gesundheit bei, schluckt Schadstoffe und Regenwasser, erfreut mit Vogelgezwitscher, produziert Sauerstoff, mindert Temperaturspitzen und stellt Nahrung bereit.

Dies führte Sieber zur Frage: „Wird uns der Schutz vor Hochwasser und den Folgen des Klimawandels letztlich doch wichtiger sein, als der Artenschutz, weil der Nutzen näher liegt und klarer erkennbar erscheint?“ Und wären die Ämter, Behörden, Planungsbüros und Gartenbaufirmen überhaupt gerüstet für die Anforderungen und Umsetzung einer grünen Infrastruktur, die die verschiedenen Interessen vereint?

Warnung vor invasiven Arten

Ein Problem, vor das sich die Akteure bei der Stärkung einer grünen Infrastruktur gestellt sehen könnten, sind invasive Arten. Darauf wies Professorin Dr. Mirijam Gaertner hin. Es stelle sich zwar die Frage, ob heimische Arten unter den gegebenen Umständen die vielfältigen Erwartungen einer Stadtnatur erfüllen können, sagte sie. Studien zeigten etwa, dass Stadtbäume häufiger von Krankheiten und Schädlingen befallen werden als ihre Artgenossen im Wald. Daher plädierten manche Experten dafür, resistentere, nicht-heimische Arten anzupflanzen.

Davor aber warnt die HfWU-Professorin: „Vom Standpunkt der Invasionsbiologie birgt dieser Ansatz ein hohes Risiko: Städte gelten als Hotspots für biologische Invasionen.“ Sie riet daher, möglichst heimische Arten zu nutzen.

Dass es durchaus Möglichkeiten und eine bereits überaus große Artenvielfalt in den Städten gibt, zeigte Professor Dr. Ingolf Kühn vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.

Info Diana Kaltenmark und Florian Rosa haben für ihre Abschlussarbeiten im Studiengang Umweltschutz den Umweltpreis des Informationszentrums Beton GmbH verliehen bekommen.