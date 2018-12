Weihnachten  Schüler erzählen von ihrem Weihnachten

Luckas Scholz schaut sich das Krippenspiel seiner Schwester in der Kirche an. Dass es anschließend Ente zu essen gibt, findet der Siebenjährige nicht so toll. © Foto: Claudia Burst

Geislingen / Claudia Burst

Jede Familie hat ihre eigenen Traditionen am Heiligen Abend. Jungen und Mädchen der Geislinger Albert-Einstein-Grundschule erzählen, wie der 24. Dezember bei ihnen abläuft.

Nico Rödig (8)

aus der Klasse 2a

„Als ich vier war, waren wir noch in der Kirche, aber jetzt nicht mehr. Wir gehen zu meiner Oma essen. Dann muss ich raus und sie macht die Tür zu. Und dann versteckt sie die Geschenke und ich muss sie suchen. Die Oma sagt immer, da kommt ein Engel, der die Geschenke bringt, aber das glaube ich nicht.“

Luisa Bolzmann (8)

aus der Klasse 3a

„Die ganze Familie, also Cousinen und Oma und Opa, kommt zu uns, meiner Schwester, meinen Eltern und mir. Erst spielen wir Kinder miteinander, dann essen wir im Wohnzimmer und dann müssen wir raus in unsere Zimmer und dort warten wir ganz ungeduldig. Und wenn wir dann ins Wohnzimmer zurückdürfen, dann liegen dort Geschenke unterm Baum und es ist Bescherung.“

Luckas Scholz (7)

aus der Klasse 1b

„Also bei uns ist das knifflig. Erst frühstücken wir und warten den ganzen Tag, bis es endlich abends ist. Dieses Jahr gehen wir in die Kirche, weil meine Schwester Amelie im Krippenspiel mitmacht. Dann gehen wir nach Hause und Mama trickst uns dann irgendwie aus und dann liegen plötzlich Geschenke unterm Christbaum. Aber erst essen wir noch Ente, weil Amelie das so mag, aber ich bin kein Fan von Ente.“

Madalena Spadavecchia (8)

aus der Klasse 3a

„Als Erstes gehen wir in die Kirche. Dann gibt es bei uns Lachs, das mag ich. Und dann gehen wir hoch zu Oma und Opa, meine Eltern gehen wieder runter zum Spülen. Dann holen sie uns und sagen, dass das Christkind da war, und tatsächlich liegen dann Geschenke unterm Baum. Dann kommen alle runter und es gibt Bescherung. Ich wünsche mir Lego und eine CD und ein Computerspiel.“

Marin Perkovic (9)

aus der Klasse 4a

„Wir gehen normalerweise jedes Jahr nach Kroatien zu Opa und Oma, aber dieses Mal nicht, weil Mama schwanger ist. Wir kaufen heute den Tannenbaum und stellen ihn auf und schmücken ihn. Und an Heiligabend gehen wir in die Kirche und danach essen wir Suppe und noch irgendwas. Vor dem Essen beten wir, aber singen tun wir nicht. Und dann gibt es Geschenke, die liegen da schon unterm Weihnachtsbaum. Darauf freue ich mich.“

Liah Kämmerer (8)

aus der Klasse 2b

„Mein Onkel und meine Tante und Cousinen und Cousins und Oma und Opa kommen zu uns und dann laufen wir in die Martinskirche. Dann laufen wir zurück und essen, obwohl die Geschenke schon unterm Baum liegen. Das Essen dauert ziemlich lang. Danach singen wir alle miteinander und packen die Geschenke aus und hinterher ist das ganze Wohnzimmer voll mit Geschenkpapier. Und danach spielen wir mit den Geschenken, bis der Besuch geht.“

Nele Zwerina (10)

aus der Klasse 4b

„Eigentlich gehen wir immer auf den Bauernhof von meiner Uroma und Oma und Opa. Dort haben wir dann immer Schnitzel gegessen. Dann sind wir Kinder, also ich und meine zwei Geschwister und zwei Großcousins, rausgegangen in den Hof und haben dort gespielt, bis unsere Eltern uns reinholten und sagten: ‚Das Christkind war da’. Ob ich das glaube, weiß ich nicht, aber dann liegen Geschenke unterm Baum. Wir singen miteinander Weihnachtslieder, bevor wir die Geschenke auspacken, und wenn wir zu laut sind, dann auch dazwischen. Und hinterher feiern wir miteinander und spielen Karten, also Uno oder so was, bis wir heimgehen. Dieses Jahr ist die Tante krank und deshalb kommen alle zu uns. Ich weiß, dass es Reh gibt statt Schnitzel, aber sonst weiß ich nicht, wie es abläuft.“

Giacomo Barretta (6)

aus der Klasse 1c

„Also mittags essen wir bei meiner Oma, dann gehen wir in die Kirche und dann nach Hause zum Essen und dann packen wir Geschenke aus und hinterher singt die ganze Familie Weihnachtslieder. Am besten gefällt mir das mit dem Tannenbaum. Und ich wünsche mir einen Juve-Pulli und einen Ninjago-Pulli.“

Sonja Hohmann (9)

aus der Klasse 4a

„Wir gehen nachmittags in die Kirche, das Krippenspiel angucken. Danach zu meiner Tante. Dort essen wir zuerst was, danach gehen wir Kinder in einen Raum und müssen warten. Wenn wir geholt werden, liegen Geschenke unterm Baum. Wir Kinder singen dann ein Lied und bekommen die Geschenke von der Oma und den beiden Tanten. Die Geschenke von den Eltern gibt es erst am nächsten Tag – das sind dann die Highlight-Geschenke.“

Adrian Gerlicze (9)

aus der Klasse 4b

„ Meistens gehen wir nachmittags in die Kirche und am Abend packen wir dann miteinander die Geschenke aus. Gegessen wird nichts Besonderes. Die Geschenke liegen während dem Essen schon unterm Baum. Aber letztes Jahr war es so, dass erst keine Geschenke unterm Baum lagen und dann lagen sie plötzlich da. Ich hab mir ein ferngesteuertes Auto gewünscht, sonst nichts. Hoffentlich bekomme ich das.“