An Türkheimer Berg läuft oberhalb der Geislinger Waldorfschule eine Durchforstung. Beim Gebäude ist ein Sicherungshieb not­wen­dig.

Gottfried Schön, der Geislinger Revierförster, hat derzeit ordentlich zu tun. Kaum sind die Waldarbeiten an der Weiler Steige abgeschlossen, geht es am Türkheimer Berg weiter, genauer: in dem Abschnitt zwischen der Waldorfschule im Rorgensteig und dem Geiselstein, dazwischen liegt ein etwa 300 Meter langer, stark abschüssiger Hang.

Wie schon an der Steige beackern Schön und das für die Forstarbeiten zuständige Unternehmen, die Firma Hagmeier aus Waldhausen, zwei Baustellen gleichzeitig. Im unteren Bereich bei der Waldorfschule müssen die Bäume gefällt werden – und zwar so weit den Hang hoch, dass kein umstürzender Baum mehr das Gebäude treffen kann. Grund dafür ist, dass seit drei Jahren eine Verkehrssicherungspflicht nicht mehr nur für Straßen, sondern darüber hinaus auch bei bebauten Gebieten besteht.

Im restlichen Bereich läuft dann die übliche Durchforstung, das heißt, schwache Bäume kommen raus, um den starken Platz zum Wachsen zu geben. Gut 400 Bäume unterschiedlichen Durchmessers werden am Ende gefallen sein. Schön rechnet mit einem Ertrag von rund 400 Festmeter Holz, ein Fünftel davon stammt von Eschen. Die sind einmal mehr das große Problem, weil sie vom Eschentriebsterben dahingerafft werden, von einer Pilzinfektion, die den Baum langsam absterben lässt. Etwa 80 Prozent der Eschen im Stadtwald sind davon betroffen.

