Gastkommentar Matthias Heim, Bürgermeister in Bad Überkingen, zur Wahl von Deutschlands schönstem Wanderweg Heim bittet um Klick-Hilfe für Felsenrunde

Bad Überkingen / Matthias Heim

Mit der Felsenrunde bei Bad Überkingen zu den 15 schönsten Wanderwegen Deutschlands zu gehören, ist schon jetzt eine große Auszeichnung für unsere Gemeinde, den Ortsteil Oberböhringen und das Projekt der „Löwenpfade“ im Landkreis Göppingen.

Jetzt heißt es, noch bis zum 30. Juni kräftig für den Weg im Internet und mit den Stimmkarten abzustimmen, denn der Sieg im Wettbewerb wäre nicht nur ein riesiger Gewinn für unsere Gemeinde, sondern für die komplette Raumschaft des Oberen Filstals. Also stimmen Sie ab! Die Felsenrunde steht stellvertretend für die unberührte Landschaft im Oberen Filstal, die nicht verbaute Traufkante und die Vielfältigkeit von Flusstälern, Buchenmischwälder, Wachholderheiden und dann die Landwirtschaftsflächen auf der Alb – die Felsenrunde steht für Bad Überkingen und das Obere Filstal. Ich kann manchen besorgten Bürgern auch die Angst nehmen, dass dadurch ein Massentourismus entstehen wird und es auf den Wanderwegen wie auf der Autobahn zugehen wird. Wir präsentieren uns hier nicht mit großen Leuchttürmen und Bauprojekten, sondern mit dem was wir haben und selbst viel zu oft viel zu wenig schätzen – unserer wunderbaren Landschaft.

Durch den Sieg wären die Felsenrunde, die Löwenpfade in den anderen Gemeinden und unsere Raumschaft deutschlandweit in der Fachpresse und den Wandermagazinen. Unsere Bäder, Gastronomen, Hotellerie und Händler werden davon profitieren. Auch unser Gartenschau-Projekt, an dem wir als Gemeinden im Oberen Filstal arbeiten und für das wir schon jetzt viel Lob und positive Rück­meldung aus der Bevölkerung erhalten haben, würde gewinnen. Denn den schönsten Wanderweg Deutschlands zu haben, ist ein Pfund, mit dem wir bei der Bewerbung punkten können. Also: Stimmen Sie ab!