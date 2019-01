Geislingen HeGy-Eltern fühlen sich machtlos

Geislingen / Claudia Burst

HeGy-Eltern sorgen sich um ihre Kinder wegen hoher Schadstoffbelastung in der Stadtbadturnhalle

Birgit Scharpf, die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende im Geislinger Helfenstein-Gymnasium, ist verärgert. „Wir Eltern fühlen uns so machtlos“, sagt sie. Scharpf kritisiert, dass es zur Schadstoffbelastung der Stadtbad-Turnhalle (wir berichteten) immer noch keine konkrete Aussage der Stadtverwaltung darüber gibt, wann sich die Situation bessert – oder aber einen Leitfaden, welche Maßnahmen ergriffen werden, um Abhilfe zu schaffen. „Als Eltern fühlen wir uns in der Bredouille“, sagt sie. Zum einen gebe es die Schulpflicht. „Zum anderen machen wir uns aber Sorgen um die Gesundheit unserer Kinder.“

Die in der Halle gemessenen Werte der krebserregenden Chemikalie PCP, das früher in Holzschutzmitteln als Fungizid verwendet wurde, überschreiten mit 0,12 bis 0,17 Mikrogramm pro Kubikmeter Raumluft den Vorsorgewert von 0,1 Mikrogramm, befindet sich aber unter dem Gefahrenwert von einem Mikrogramm. Scharpf vermutet, dass die Schüler in der Realität mit höheren PCP-Belastungen konfrontiert sind, „weil in der Mitte der Halle gemessen wird, die Schüler berühren aber das Holz in Ecken und Nischen, wo sich viel Staub befindet, in dem das Gift gebunden wird“.

Scharpf weiß von Schülern, die nach dem Sport vermehrt über Kopfweh klagen. Außerdem liegen ihr Unterschriftensammlungen von Eltern aus mehreren Klassen sowie Elternbriefe und E-Mails vor. Alle mit dem Tenor: „Wir wollen nicht, dass unsere Kinder in der Stadtbadturnhalle Sport treiben müssen.“

Was sie ärgert ist, dass das Problem inzwischen seit Monaten in unterschiedlicher personeller Besetzung immer wieder diskutiert wird, ohne dass es dabei zu einem konkreten Lösungsansatz gekommen wäre. „Bei einem solchen würde dann jeder konstruktiv mitarbeiten“, zeigt sie sich überzeugt. „So sind es nur Bemühungen ohne Resultate.“

„Die Stadt braucht ein schlüssiges Konzept für ihre Gebäude“, sagt sie. Immerhin sei die PCP-Belastung in der Stadtbad-Turnhalle bereits seit den 1990er Jahren bekannt. „Genug Zeit, Lösungen zu finden“, konstatiert Scharpf.