Verkehr Heftige Kritik an der E-Trasse

Die beiden Trassenführungen im Steckbrief

Die vom Land gewünschte E-Trasse überquert über zwei Brücken das Filstal bei Mühlhausen (800 Meter lang) und das Gosbachtal unterhalb von Drackenstein (460 Meter lang). Hinzu kommen zwei Tunnel, einer mit 1200 Meter Länge am Albtrauf (Himmelsschleifentunnel) und einer mit 1700 Meter Länge bei Drackenstein (Drackensteintunnel).

Die von der BI entwickelte K-Trasse kommt mit einer Brücke (1350 Meter lang) über das Fils­tal aus. Sie ist mit 120 Meter Höhe mehr als doppelt so hoch wie ihr Pendant bei der E-Trasse, was die Luft- und Lärmbelastung im Tal mindern soll. Bei der Himmelsschleife, dort wo sich derzeit die Autobahn trennt, soll die Trasse in einem 1650 Meter langen Tunnel bis zur Albhochfläche bei Hohenstadt fortgeführt werden – bis etwa zu jener Stelle, an der die jetzigen A 8-Strecken wieder zusammenkommen.