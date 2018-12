Projekt Weiler hat seine Hausaufgaben fürs ELR-Programm gemacht

Weiler / Jochen Weis

Weiler will ins Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum. Ziel ist eine Dorfkernsanierung. Die Konzeption hierzu steht inzwischen.

Noch ist für den Geislinger Stadtbezirk Weiler ein weiter Weg zu gehen, um mit einer Dorfkernsanierung ins Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) zu kommen, einem Förderprogramm des Landes. „Die Konzeption als Grundlage für den Antrag steht inzwischen“, sagt Ortsvorsteherin Bettina Maschke: „Ziel ist es, diesen Antrag so schnell wie möglich fertig zu bekommen, damit ihn die Stadtverwaltung stellen kann, sobald die laufenden ELR-Maßnahmen in Aufhausen und in Stötten abgeschlossen sind.“ Im Idealfall könnte es also 2021 losgehen.

Ein Schwerpunkt der Förderung ist die Schaffung neuen Wohnraums, das Interesse der Weilerner daran groß – zumal es kaum noch freien Wohnraum geschweige denn Bauplätze gibt. Bereits im Sommer hatte die Kommunalentwicklung, die das Projekt gemeinsam mit der Arbeitsgruppe Dorfplatz vorantreibt, alle Gebäude im Ortskern sowie in Hofstett, auf dem Lindenhof und in Battenau erfasst und bewertet. Mit dem Ergebnis: Das Verhältnis von Haupt- zu Nebengebäuden beträgt 40 zu 60 Prozent. Reine Wohngebäude machen 37 Prozent des Bestands aus. Von insgesamt 271 erfassten Gebäuden sind sieben Prozent in gutem Zustand, bei 42 Prozent ist in einzelnen Bereichen eine Modernisierung notwendig. Knapp 37 Prozent weisen laut Kommunalentwicklung starke Mängel auf, das heißt, sie brauchen eine umfassende Sanierung oder müssten aufwendig und für teures Geld komplett umgebaut werden.

Ein anderer Punkt und Anliegen der Bevölkerung ist die Neugestaltung der Ortsmitte. Für den Dorfplatz liegen bereits drei Entwürfe über eine Neugestaltung vor. „Wir wollen dort einen sozialen Treffpunkt schaffen“, erklärt die Ortsvorsteherin.Was bislang nicht möglich ist, weil der Dorf- noch ein Parkplatz ist.

