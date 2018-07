Geislingen Handbuch für das galante Frauenzimmer

Vermögende Geislinger haben sich ihr Wappen an ihren Stuhl in der Stadtkirche anbringen lassen. © Foto: Markus Sontheimer

Geislingen / Von Eva Heer

Das Heimatmuseum im Alten Bau zeigt viele Kapitel der Geislinger Stadtgeschichte über die Jahrhunderte – besonders, wenn die Besucher eine Führung miterleben.

Zeitreisen in die Vergangenheit gibt es nur in unserer Fantasie. Wer aber trotzdem einmal in eine längst vergangene Welt eintauchen und so durch die Zeit reisen möchte, sollte das Heimatmuseum im Alten Bau in Geislingen besuchen. Eine Schulbank aus Holz, auf der die Groß- oder Urgroßeltern schon gesessen haben könnten. Dazu Schiefertafel und Griffel oder Tintenfässchen und Gänskiel. Der martialisch aussehende Röntgenappart eines Zahnarztes aus den frühen Tagen des vergangenen Jahrhunderts. Ein hölzerner Gebärstuhl. Erinnerungstafeln mit Verzierungen aus echtem Haar. Uniformen. Trachten. Gemälde. Handwerkszeug.

Sie alle erzählen Geschichten. Und alle gemeinsam zeigen das Leben und die Geschichte der Stadt und der Region. Mitglieder des Kunst- und Geschichtsvereins Geislingen bieten Führungen durch die Räume im Alten Bau an, des 1445 erbauten Fachwerkgebäudes, das das Museum beherbergt.

