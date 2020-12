Die Arbeit mit Pferden fordert den Menschen nicht nur körperlich, sondern auch emotional, geistig und sozial“, sagt Lisa Rechtsteiner, Lehrerin an der Bodelschwinghschule Geislingen.

Die Bodelschwinghschule in Geislingen ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“. Zu ihrem schulischen ­Angebot gehört das pädagogisch-therapeutische Reiten. Lisa Rechtsteiner erklärt, dass sich der Kontakt mit dem Pferd positiv auf unterschiedliche Entwicklungsbereiche von Kindern und Jugendlichen auswirke, beispielsweise auf die Motorik, die Kognition, auf den Bereich Kommunikation und Sprache oder auf das Sozialverhalten. Dies sei wichtig für die Schülerinnen und Schüler der Bodelschwinghschule, da sie in einigen Entwicklungsbereichen einen besonderen Förderbedarf hätten, führt die Lehrerin aus.

Jeder Mensch müsse anders gefördert werden. Während es bei den einen vor allem um die grundlegende Auseinandersetzung, die Wahrnehmung mit allen Sinnen und die Kontaktaufnahme zu den Pferden gehe, stehe bei anderen eher der körperliche Aspekt, die Bewegung mit und auf dem Pferd im Vordergrund. „Gefördert werden dabei einerseits die körperlichen Aspekte wie Koordination und Gleichgewicht. Die Muskulatur wird gestärkt und der Muskeltonus kann ausgeglichen werden“, erklärt Rechtsteiner im Gespräch mit der GZ.

Gefördert werde zudem die Wahrnehmung und Konzentration sowie das eigene Körpergefühl und Selbstbewusstsein. Davon würden die Schülerinnen und Schüler in besonderem Maße profitieren, da sie in ihrem alltäglichen Leben häufig mit Misserfolgen umgehen müssten, sagt die Lehrerin. Mithilfe der Reit­therapie sei eine individuelle Förderung der einzelnen Kinder möglich.

Rechtsteiner hebt hervor, dass die Arbeit mit den Tieren Gefühle von Wärme, Nähe, Geborgenheit und Sicherheit schaffe. Auch Ängste können auf diese Weise abgebaut werden.

Zum pädagogisch-therapeutischen Reiten gehöre nicht nur das Reiten selbst, sondern zunächst die Kontaktaufnahme und allgemein der Umgang mit dem Pferd. Die Kinder streicheln die Tiere, fühlen deren Fell und nehmen die Gerüche im Stall wahr, erläutert die Lehrerin. Anschließend werde das Therapiepferd für das Reiten vorbereitet und geputzt. Auch dabei helfen die Kinder mit. „Abwechselnd führen und reiten die Kinder auf dem Pferd. Das genaue Vorgehen wird hierbei an die einzelnen Kinder angepasst. Die Kinder satteln das Pferd anschließend ab und streicheln und belohnen es, um dem Pferd so ihre Wertschätzung entgegenzubringen“, erklärte Rechtsteiner.

Pferde würden sich besonders für diese Art der Therapie eignen. Sie seien sehr sensible und empfindsame Tiere, die spüren, wie es ihrem Gegenüber gehe. Sie spiegeln das Verhalten der Menschen, die mit ihnen umgehen. Zudem fordere ein Pferd alle Sinne und ermögliche dadurch ein ganzheitliches Lernen. „Die Begeisterung der Kinder, aber auch die Erfolge, die in den letzten Jahren zu beobachten waren, sprechen für sich“, sagte Rechtsteiner.

Seit mehreren Jahren findet das Reiten regelmäßig durch die Einrichtung Berghaus Sankt Michael mit den ausgebildeten Reittherapeutinnen Michaela Barreith und Carola Jungwirth statt.

Mit der Unterstützung durch die Weihnachtsaktion der GZ hofft der Förderverein für ein Schuljahr die Fahrtkosten und Reittherapiestunden für ins­gesamt 45 Kinder finanzieren zu können. „Wir freuen uns sehr, wenn unsere Schülerinnen und Schüler auch im nächsten ­Schuljahr die Möglichkeit haben, diese tolle Chance zu nutzen und durch das therapeutische Reiten in ­ihrer Entwicklung unterstützt werden können“, sagt Lisa Recht­steiner.

Alles zur GZ-Weihnachtsaktion „Gemeinsam geht‘s besser“

