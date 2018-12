Spenden GZ-Aktion: Bescherung für acht Projekte

Geislingen / Stefanie Schmidt

Seit Tagen haben sich die Besucher in der Redaktion der GEISLINGER ZEITUNG die Klinke in die Hand gegeben: Es sind Schulklassen mit ihren Lehrern, Bankdirektoren, Vereinsmitglieder, Firmenchefs und Azubi.

Sie alle haben eines gemeinsam: Sie haben Geld für die GZ-Weihnachtsaktion gesammelt – zum Beispiel mit dem Verkauf von Selbstgebasteltem, einer Tombola bei der Betriebsfeier oder bei Weihnachtskonzerten. Dazu kommen die vielen GZ-Leser, die im Stillen Spenden überwiesen oder in der Geschäftsstelle abgegeben haben. Dank all dieser Menschen ist das Spendenbarometer kurz vor Weihnachten auf mehr als 56 000 Euro gestiegen. Auch heute trifft das Motto der GZ-Aktion „Gemeinsam geht’s besser“ also noch genauso zu wie zu Beginn der Spendenaktion vor mehr als 40 Jahren.

Vorgezogene Bescherung für Projektpartner

Für die Projektpartner bedeutete dies eine vorgezogene Bescherung kurz vor Weihnachten: Am Freitag überreichte ihnen Wolfgang Braig, Geschäftsführer der GZ, die ersten Spendenschecks. Thomas E. Goerke vom Verein „Help!“ erzählte, dass er nicht zuletzt bei der GZ-Tombola auf dem Geislinger Weihnachtsmarkt erlebt habe, dass die Menschen in der Region gerne Geld für die gute Sache ausgeben. „Das war für mich ein Highlight“, sagte er. Wie die Vertreter der anderen sieben Projekte war Goerke als Losverkäufer vor Ort. Die Tombola sei eine gute Methode, um eine Spende mit Spaß zu verbinden, merkte Yasna Crüsemann an, die sich für ein Bildungszentrum in Bolivien einsetzt. Diese Verbindung trifft auf viele Veranstaltungen im Rahmen der GZ-Aktion zu: zum Beispiel auf die Aufführungen der Laienspieler aus Aufhausen, Böhmenkirch und Deggingen, die im Januar anstehen.