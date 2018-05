Geislingen Gut geklappert zum Mühlentag

Geislingen / Jürgen Wahr

In der Geislinger Schimmelmühle schauten sich am Pfingstmontag viele Besucher nicht nur modernste Mahltechnik an.

Beste Feststimmung herrschte am bundesweiten Mühlentag an der Schimmelmühle im Rohrachtal. Ausgesprochen viele Besucher hatten sich bei herrlichem Wetter aus nah und fern hierher aufgemacht, um dem Müller bei seiner Mahlkunst über die Schulter zu schauen.

Um die Mittagszeit ließen es sich die Besucher bei deftigem Braten vom Ochs am Spieß mit einem kühlen Bier vom Fass gut gehen, um sich anschließend gestärkt vom Fachmann, Müller Christian Straub von der gleichnamigen Traditions-Mühle, die dortigen Hightech-Mahlwerke erklären zu lassen. Bestens versorgt von den Schalkstetter Landfrauen gab es für Leckermäuler unter den Mühlengästen am Nachmittag Kaffee und leckere Kuchen, wobei die „Spitzbuba“ mit ihrem fetzigen Sound das musikalische Sahnehäubchen aufsetzten. Auf dem Rücken eines Ponys zu reiten, ließ so manches Kinderherz höher schlagen. Eine Bilderbuchkulisse bildete die seit 1652 am Ursprung der Rohrach gelegene Mühle für die Vorführung eines Seilers. Sie ließ längst vergangene Zeiten aufleben, wobei auch die Buben und Mädchen sich selbst einen „Strick drehen“ durften, natürlich in gutem Sinne. Mit einem Frühschoppen mit dem Oberdorf-Duo war vormittags der Geislinger Mühlentag eingeläutet worden.