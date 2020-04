Aus Geldmangel können manche Menschen Miete oder Rechnungen nicht rechtzeitig bezahlen. Die GSW in Geislingen rechnet mit zunehmendem Beratungsbedarf. Der Deutsche Mieterbund Esslingen-Göppingen appelliert an die Mieter, sich bei Zahlungsschwierigkeiten sofort mit dem Vermieter in Verbindung zu setzen. (Symbolbild) © Foto: Jens Kalaene/dpa