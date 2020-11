Die Felix-Nabor-Schule heißt ab sofort nur noch Grundschule in Mühlhausen. Das hat der Gemeinderat am Montagabend in seiner Sitzung einstimmig beschlossen. Der Grund sind neue Erkenntnisse über das Wirken des ehemaligen Mühlhausener Bürgers, der sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts e...