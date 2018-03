Geislingen Großes Interesse an betreutem Wohnen beim DRK

Eröffnung und weitere Informationen

Das DRK-Seniorenzentrum in der Liebknechtstraße in Geislingen öffnet voraussichtlich am 1. August seine Pforten.

Infos zu den möglichen Betreuungsleistungen bis zur Eröffnung gibt es bei der Verwaltung der DRK-Seniorenzentren in Kirchheim, ☎ (07021) 97 03 40, Fax (07021) 9 70 34 40, E-Mail: info@fickerstift.de