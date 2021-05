Eigentlich würden beim Musikverein Deggingen (MVD) die Vorbereitungen auf den Hock am Park laufen, doch aufgrund der Corona-Pandemie kann das Fest nicht stattfinden. Dennoch wollen die Musiker den Menschen etwas bieten und laden für Fronleichnam, 3. Juni, zum „Brass BBQ“ am eigenen Grill.

Lieferung im Umkreis von 20 Kilometern von Deggingen

Was steckt dahinter? Die Musiker liefern an diesem Tag alles, was für einen gelungenen Grillabend benötigt wird, in der Degginger BBQ-Tüte zu den Menschen im Umkreis von 20 Kilometern nach Hause. Neben Getränken und Grillgut wird an diesem Tag auch für die passende Unterhaltung auf dem Youtube-Kanal des MVD gesorgt. Damit soll das lang ersehnte Festzelt-Feeling nach Hause gebracht werden, teilt der MVD mit. 18 Uhr moderiert Der Vereinsvorsitzende Eckehard Schmid die Online-Grillparty und freut sich, die Gäste vom Musikverein Gosbach begrüßen zu dürfen. Diese dürfen sich auf einen Abend mit zünftiger Blasmusik am eigenen Grill freuen.

Info Die Degginger BBQ-Tüte kann bis Sonntag auf www.mvd-shop.mozello.de für zehn Euro gekauft werden.