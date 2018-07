Geislingen / swp

Ein Benefiz-Gospel-Konzert mit der Life For All Band aus Uganda findet am Dienstag, 10. Juli, in der Volksmission Geislingen statt. Die Band singt eigens komponierte, moderne Gospellieder in Englisch, Luganda und Suaheli. Von den zehn Sängern spielt jeder mindestens ein Instrument, was den Songs Rhythmus und Schwung gibt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind ausdrücklich erwünscht und kommen Waisenkindern in Uganda zugute. Beginn: 19 Uhr.