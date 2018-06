Bad Überkingen Gospelchor No Distance singt in Bad Überkingen

Gospelchor No Distance singt in Bad Überkingen

Bad Überkingen / swp

Ganz untypisch gibt der Geislinger Gospelchor „No Distance“ außerhalb der Weihnachtzeit ein Konzert. Die großzügige Terrasse des Pflegeheims „Am Mühlbach“ in Bad Überkingen bietet am morgigen Samstag um 19.30 Uhr das Ambiente für ein Open-Air-Konzert für die Öffentlichkeit. Die Zuschauer erwartet fetzige Gospels, groovige Popsongs und besinnliche Lieder auf Deutsch, Englisch und Afrikanisch. Auch die Lieblingsstücke „Sound of Silence“, „Adiemus“ und „Baba Yetu“ werden dabei sein. Der Chor möchte die Abendstimmung aufgreifen und die Zuhörer mit der besonderen Interpretation der Chorleiterin Angela Sieg faszinieren. Der Eintritt ist. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Pflegeheim statt.