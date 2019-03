Geislingen Gloria zeigt „Green Book“

Geislingen / swp

In der Reihe KinoAkzente zeigen die Geislinger Rätsche und das Gloria Kino am Montag, 11. März um 20 Uhr den amerikanischen Spielfilm „Green Book – Eine besondere Freundschaft“. Das preisgekrönte Drama unter der Regie von Peter Farrelly erzählt die Geschichte des Italo-Amerikaners Tony Lip (Viggo Mortensen), der 1962 angeheuert wird, um als Chauffeur Dr. Don Shirley (Mahershala Ali), den besten Jazz-Pianisten der Welt, von New York bis in die Südstaaten zu fahren. Zwischen den beiden gegensätzlichen Männern entsteht eine Freundschaft.