Wer noch nicht im Geislinger Autokino war, der sollte in diesen Tagen die Chance nutzen. Laut den Betreibern ist es das vorerst letzte Wochenende mit Open-Air-Filmen, und zwar mit einem äußerst vielseitigen Programm. Karten gibt es online auf der Homepage zum Autokino in Geislingen zu kaufen.

Donnerstag, 9. Juli 2020 um 21.30 Uhr – Das perfekte Geheimnis

Drei Frauen. Vier Männer. Sieben Telefone. Und die Frage: Wie gut kennen sich diese Freunde und Paare wirklich? Als sie bei einem Abendessen über Ehrlichkeit diskutieren, entschließen sie sich zu einem Spiel: Alle legen ihre Smartphones auf den Tisch, und alles, was reinkommt, wird geteilt. Nachrichten werden vorgelesen, Telefonate laut mitgehört, jede noch so kleine WhatsApp wird gezeigt. Was als harmloser Spaß beginnt, artet bald zu einem emotionalen Durcheinander aus – voller überraschender Wendungen und delikater Offenbarungen. Denn in dem scheinbar perfekten Freundeskreis gibt es mehr Geheimnisse und Lebenslügen, als zu Beginn des Spiels zu erwarten waren.

Freitag, 10. Juli 2020 um 21.30 Uhr – Auf dem Highway ist die Hölle los

Oldtimer-Event in Zusammenarbeit mit dem Veteranen Club Eybach (VCE).

Alle zwei Jahre findet in den USA ein berüchtigtes illegales Autorennen von der Ost- zur Westküste statt – der Cannonball Run. Das lockt die verrücktesten Draufgänger an, wie den als Rettungsfahrer getarnten J.J. McClure (Burt Reynolds), die beiden Schlitzohren in Priesterkostümen Blake (Dean Martin) und Fenderbaum (Sammy Davis Jr.), den Astin Martin fahrenden Playboy Seymour (Roger Moore) oder zwei durchgeknallte Japaner (u.a. Jackie Chan) mit ihrem High-Tech-Subaru. Mit heißen Schlitten und fiesen Tricks kämpfen sie bei diesem Rennen ohne Regeln gegeneinander und gegen die Polizei. Mit einem immensen Staraufgebot (Burt Reynolds, Roger Moore, Jackie Chan, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Farraw Fawcett, Peter Fonda ua.) schafft Hal Needham eine Kultkomödie voller Tempo, Stunts und irrwitzigem Humor, die fünf Millionen Kinobesucher in Deutschland begeisterte.

Samstag, 11. Juli 2020 um 21.30 Uhr – European Outdoor Film Tour 19 / 20

5-Täler-Autokinotag in Zusammenarbeit mit der Geislinger Zeitung und dem Deutschen Alpenverein Sektion Geislingen (DAV).

Das Programm der European Outdoor Film Tour umfasst 9 Kurzfilme verschiedener Sportarten darunter Highball-Bouldern, Mountainbiken, Snowboarden, Durchquerung des Himalaya mit Pferd, Rollerskating (African Ridin), einen Golfball quer durch das mongolische Hochland schlagen, sowie mit dem Zeppelin zum Freeriden.

Sonntag, 12. Juli 2020 um 21.30 Uhr – Knives Out

Harlan Thrombey ist tot! Und nicht nur das – der renommierte Krimiautor und Familienpatriarch wurde auf der Feier zu seinem 85. Geburtstag umgebracht. Doch natürlich wollen weder die versammelte exzentrische Verwandtschaft noch das treu ergebene Hauspersonal etwas gesehen haben. Ein Fall für Benoit Blanc! Der lässig-elegante Kommissar beginnt seine Ermittlungen und während sich sämtliche anwesenden Gäste alles andere als kooperativ zeigen, spitzt sich die Lage zu und das Misstrauen untereinander wächst. Ein komplexes Netz aus Lügen, falschen Fährten und Ablenkungsmanövern muss durchkämmt werden, um die Wahrheit hinter Thrombeys vorzeitigem Tod zu enthüllen.