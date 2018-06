Geislingen / swp

Auf der Außenbühne der Geislinger Kneipe „Spitze“ spielen am Sonntag unter dem ­Titel „Me, my guitar and I“ vier Gitarristen aus regional bekannten Bands. Die Musiker spielen Songs ihrer Bands als Soloversionen, Singer/Songwriter-Songs und covern bekannte Lieder. Mit dabei sind Tobias Frank von „Unsaturate“, Dario Zeitler, bekannt als der Cheerful Busker, Fabian Thierer von „Two Lives“ und „Note from the past“ sowie Sebastian Seliger von „Roadstring Army“.

Beginn ist um 14. 30 Uhr.