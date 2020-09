Seit Montag befindet sich Rudi Ebert wieder in der Ulmer Uni-Klinik. Für den an Leukämie erkrankten langjährigen Personalratsvorsitzenden der Geislinger Stadtverwaltung und Integrationsbeauftragten wurde ein passender Stammzellspender gefunden. Seit Jahresbeginn ist Ebert in Rente, im Juni hat e...