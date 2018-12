Aktion Geschenk-Aktion: Alle Wünsche sind erfüllt

Geislingen / SWP

Es dauerte gerade einmal eine Woche, bis der „Weihnachtsbaum der Kinderwünsche“ in der Geislinger Stadtbücherei leer geräumt war und alle 165 Wunschzettel von Kindern aus bedürftigen Familien Spender fanden. Rechtzeitig vor Weihnachten wurden alle Geschenke verteilt, damit zu Weihnachten auch das heiß ersehnte Päckchen unterm Christbaum liegt, teilt Sarah Buchwald von der Geschäftsstelle des Jugendgemeinderates mit.

Die Aktion „Weihnachtsbaum der Kinderwünsche“ fand zum dritten Mal statt und sei wieder ein voller Erfolg gewesen. Die Spender gaben ihre Geschenke in der Stadtbücherei, im Büro der evangelischen Jugendarbeit in Altenstadt und bei der Geschäftsstelle des Geislinger Jugendgemeinderats ab. Auch der Elternbeirat des evangelischen Kindergartens in Gingen beteiligte sich an der Spendenaktion und erfüllte Wunschzettel im Wert von 200 Euro aus Spenden einer Tombola. Die Jugendgemeinderäte waren begeistert und freuen sich, dass die Aktion so gut angenommen wurde, schreibt Sarah Buchwald: „Vom ferngesteuerten Auto, über Emoji-Kopfhörer bis zu den unterschiedlichsten Spielen war alles vertreten, was Kinderherzen höher schlagen lässt.“ Wie in den vergangenen Jahren, wünschten sich aber auch dieses Mal sehr viele Kinder warme Winterkleidung, Schuhe oder einen Essenskorb.

Die Organisatoren hoffen, dass es die Aktion auch weiterhin geben wird. Sarah Buchwald weist darauf hin, dass die Familien, die einen Wunschzettel ausfüllen möchten und diesen nicht über eine teilnehmende soziale Einrichtung erhalten, sich frühzeitig, am besten schon im Oktober 2019, im Geislinger Rathaus melden sollten.

Jasmin Azzam, Sprecherin des Jugendgemeinderates, ergänzt: „Wir bedanken uns herzlich für die Beteiligung an unserer Aktion. Vor allem danken wir auch den Mitarbeitern der Stadtbücherei, der evangelischen Jugendarbeit und des Bauhofs, mit deren Hilfe wir den Baum besorgen und in der Stadtbücherei aufstellen konnten. Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest!“