Weiler Gelegenheit macht Einbrecher

Weiler / Jochen Weis

Wer weiß, wie Einbrecher ticken, der kann sich auch leichter vor ihnen schützen, sagt Präventionsexperte Ralf Liebrecht.

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Polizei für den Landkreis Göppingen 134 Einbrüche. Gut ein Viertel dieser Einbrüche konnten aufgeklärt werden. Das sind die nackten Fakten. Was die Statistik nicht abbildet, ist das Leid der Betroffenen. Nicht der materielle Verlust, sondern das Gefühl, in den eigenen vier Wänden nicht mehr sicher zu sein, die nagende Gewissheit, dass ein Fremder in die intimsten Bereiche des Privatlebens eingedrungen ist. „80 Prozent der Opfer von Einbrüchen spielen deshalb mit dem Gedanken, aus ihrer Wohnung auszuziehen“, sagt Ralf Liebrecht von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Göppingen. Der Polizeihauptmeister ist im gesamten Landkreis unterwegs, um die Bürger in Sachen Einbruchsschutz zu beraten – wie jüngst im Ödenturmsaal in Weiler.

Liebrecht ist es wichtig, seinen Zuhörern zu vermitteln, wie Einbrecher ticken, wie sie vorgehen. Denn, das zeigt ihm seine Erfahrung: Viele Menschen haben ein völlig falsches Bild von diesen Kriminellen im Kopf. Das sieht in etwa so aus, dass irgendwelche sinistre Gestalten mit einem Arsenal an Werkzeugen inklusive Leiter mitten in der Nacht anrücken, um die Häuser und Wohnungen leer zu räumen. Aber natürlich nur jene, in denen sich die Schranktür nicht mehr richtig schließen lässt, weil zu viel Bargeld und Schmuck dahinter steckt. Womit das eigene Heim ja außen vor ist, weil man eh nichts hat, das zu stehlen sich lohnen würde. Und wenn man dann mal in den Urlaub fährt und sich seiner Sicherheit doch nicht so sicher ist – Einbrecher kommen ja eh überall rein – lässt man einfach mal zwei Hunnis auf dem Tisch liegen. Die kann sich der Schurke greifen und dann seines Weges ziehen – schließlich muss er ja nicht mehr weiter nach Beute suchen. Alles Quatsch, sagt Liebrecht, das sind nichts anderes als moderne Mythen. Der durchschnittliche Einbrecher ist eigentlich ein recht ausrechenbares Wesen, das sich gerne verlassene Häuser aussucht, um dort einzusteigen, bevorzugt zwischen 17 und 23 Uhr, wenn die Bewohner noch nicht von der Arbeit oder Schule zurück oder schon wieder für irgendwelche Freizeitaktivitäten ausgeflogen sind. Was auch statistisch belegt ist: „57,9 Prozent aller Einbrüche passieren in diesem Zeitraum“, sagt Liebrecht. Außerdem ist der gemeine Einbrecher ein – am Arbeitsaufwand gemessen – eher bequemes Wesen. Wenn, dann hat er seinen Schraubenzieher in der Tasche, um bei seinen Beutezügen bevorzugt, genauer: in zwei Dritteln aller Fälle, Fenster aufzuhebeln, die im Idealfall noch gekippt sind (was so nebenbei eine grobe Fahrlässigkeit ist, die dazu führen kann, dass die Versicherung dem Opfer den Schaden nicht bezahlt). „Das Meiste, was ein Einbrecher braucht, stellen wir ihm zur Verfügung“, sagt Liebrecht, „um irgendwo einzusteigen, muss er keine Leiter mitschleppen, er nimmt die Mülltonne, die vor dem Haus steht“. Oder er schaut in der Gartenhütte nach, was da so an Werkzeug herumliegt. „Wir Deutschen haben ja diesen Ordnungssinn, Einbrecher wissen genau, wo sie was finden.“

Irgendwelche Präferenzen bei Häusern oder Wohnungen, erläutert Liebrecht, haben Einbrecher nicht, dafür sind sie aber Optimisten. „Da trifft der Spruch zu: Gelegenheit macht Diebe. Einbrecher hoffen ganz einfach immer auf lohnende Beute.“ Allerdings haben viele ein Handicap: Sie sind meist keine Profis, sondern Gelegenheitstäter. Zwar braucht ein Einbrecher im Durchschnitt nur zehn Sekunden, um eine Türe oder Fenster zu öffnen. Jedoch: „Gelingt ihm dies nicht innerhalb kurzer Zeit, längstenfalls drei Minuten, gibt er auf und sucht sich ein anderes Objekt. Die Gefahr, entdeckt zu werden, wird für ihn zu groß.“

Genau da setzt der Einbruch­schutz an: Eine Türe, ein Fenster ist nur so gut, wie sie/es einbruchsicher ist. Und da liegt bei alten Wohnungen und Häusern vieles im Argen. „Wenn ich neu baue, klar, dann lasse ich auch alles gleich nach dem entsprechenden Standard machen“, sagt Liebrecht. Das heißt beispielsweise Türen mit Dreipunktschlössern, Schutzbeschlägen oder Ziehschutz. Oder aber Fenster und Terrassentüren mit Pilzkopfzapfen-Verriegelung: „Bei Altbauten muss ich nun aber nicht gleich alles rausreißen, Fenster und Türen lassen sich gut nachrüsten“, sagt Liebrecht. Sei es beispielsweise mit Zusatzschlössern, Mehrfachverrieglungen oder mit Querriegel-Schlössern.

Alarmanlage Nachbarschaft

In diesem Zusammenhang warnt Liebrecht davor, sich in Sachen Einbruchschutz allein auf eine Alarmanlage zu verlassen, „die zeigt mir letztendlich nur an, dass eingebrochen wird“. Die beste Alarmanlage sei vielmehr eine aufmerksame Nachbarschaft. „Nachbarn fällt auf, wenn etwas Ungewöhnliches in der Straße passiert, wenn schon zum fünften Mal dasselbe fremde Auto durch die Straße fährt und vor Häusern stehen bleibt.“ Gerade dann sollte man sich auch nicht davor scheuen, die Polizei zu verständigen. „Oder bitten Sie Ihren Nachbarn darum, nach Ihrem Haus zu schauen, wenn Sie mal längere Zeit weg sind, bitten Sie ihn, Ihre Post aufzubewahren und nicht schön sortiert auf den Esszimmertisch zu legen, so dass jeder Einbrecher gleich durchs Fenster sieht, dass das Haus derzeit unbewohnt ist.“