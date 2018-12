Geislingen Geld fließt für die Gläubiger der Brauerei

Geislingen / SWP

Die Gläubiger der Geislinger Kaiser-Brauerei wurden vor Weih­nachten mit einer Ab­- schlagszahlung bedacht.

Pünktlich vor Weihnachten erhielten die Gläubiger der Geislinger Kaiser-Brauerei im Wege einer Abschlagszahlung eine Quotenausschüttung auf ihre angemeldeten Forderungen von über 68 Prozent. Dies teilte Insolvenzverwalter Tobias Sorg aus Ulm mit. Demnach wurden Anfang der Vorweihnachtswoche die Auszahlungen an die mehr als 300 Gläubiger der Kaiser-Brauerei überwiesen. Im Vorfeld konnten die Forderungen der Gläubiger mit Sicherheiten in voller Höhe befriedigt werden, heißt es in einer Mitteilung. „Mit dieser außergewöhnlich hohen Quote werden jetzt alle Gläubiger belohnt, die die Brauerei während der Insolvenz so großartig unterstützt, und die besondere Erfolgsgeschichte in den letzten Jahren mit ermöglicht haben“, freut sich Sorg.

Wegen anhängiger Rechtsstreite ist die Arbeit der Insolvenzverwaltung noch nicht vollständig abgeschlossen. Daher kann noch keine endgültige Ausschüttung an die Gläubiger vorgenommen werden, erläutert Sorg. Wann es zur abschließenden Quotenauszahlung komme, könne daher noch nicht mit Sicherheit gesagt werden. Derzeit gehe die Insolvenzverwaltung davon aus, dass die Gläubiger am Ende des Verfahrens Zahlungen auf ihre Forderungen von über 80 Prozent erhalten werden.

Für die erfolgreiche Sanierung der Kaiser-Brauerei wurde die Insolvenzverwaltung Sorg im November bereits mit dem renommierten „Best of Consulting Award Mittelstand“ der Zeitschrift Wirtschafts-Woche im Bereich Restrukturierung ausgezeichnet. Die Brauerei selbst wurde mittlerweile mehrfach mit dem begehrten „World Beer Award“ ausgezeichnet.

Die Geislinger Traditionsbrauerei hatte 2014 Insolvenzantrag gestellt. Im Rahmen eines internationalen Investorenprozesses gelang es dem Restrukturierungsteam im Jahr 2017 einen chinesischen Investor zu gewinnen, der die Brauerei gemeinsam mit der Familie fortführt.

Dem Einstieg des Investors ging eine dreijährige Restrukturierungsphase voraus. In dieser Zeit wurden nicht nur erhebliche leistungswirtschaftliche Maßnahmen ergriffen, um das Unternehmen wieder profitabel aufzustellen, sondern insbesondere eine neue Preis- und Markenpolitik etabliert.