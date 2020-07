In der jüngsten Ratssitzung ist der Mühlhausener Etat eingebracht worden. Laut einer Pressemitteilung ging Bürgermeister Bernd Schaefer dabei auch auf die konjunkturelle Lage ein. Die Planungen zum Haushalt seien schon länger in Vorbereitung. Die meisten investiven Vorhaben seien mit dem Gemeinderat im Vorfeld abgestimmt worden, sagte der Schultes. Die Sanierung der Prallschutzwand in der Gemeindehalle und die Sanierung der Brücke über den Hohlbach sind die zwei wichtigsten Projekte in diesem Jahr. Die Arbeiten hierzu sind bereits in vollem Gange beziehungsweise schon abgeschlossen.

Die finale Haushaltsplanung erfolgt satzungsgemäß durch den Gemeindeverwaltungsverband Oberes Filstal. Dort konnten strukturbedingt nicht alle Haushaltsplanungen der Mitgliedsgemeinden und Verbände gleichzeitig vorbereitet werden. Aufgrund dringlicher Angelegenheiten mussten dieses Jahr die Planungen der anderen Gemeinden vorgezogen werden, erklärte Schaefer. Auch coronabedingte Verzögerungen führten letztlich dazu, dass der Haushalt der Gemeinde erst jetzt eingebracht werden konnte. Der Bürgermeister kann der zeitlichen Verzögerung auch etwas Positives abgewinnen: So sind im jetzigen Entwurf die aktuellen Finanzzahlen dargestellt. Und diese zeigen eine negative Finanzentwicklung aufgrund fehlender Einnahmen in fast allen kommunalen Bereichen.

Einnahmen aus Gewerbesteuer sinken von 630 000 auf 550 000 Euro

Die Auswirkungen der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie zeigen sich laut Bürgermeister Schaefer in mehreren Eckpunkten des Etats. So muss die Gemeinde mit deutlich geringeren Einnahmen aus der Gewerbesteuer rechnen. Der Ansatz musste von 630 000 auf 550 000 Euro reduziert werden. Durch Konsum­einbruch und durch Kurzarbeit ist in diesem Jahr auch mit Mindereinnahmen bei den Zuweisungen des Landes (Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) zu rechnen. Schaefer geht davon aus, dass der Gemeinde heuer zirka 300 000 Euro weniger als noch vor einem Jahr zur Verfügung stehen. Weitere Verluste sind durch die zeitweiligen Schließungen der Gemeindehalle (Nutzungsgebühren) und des Kindergartens (keine Elternbeiträge) zu erwarten.

Vom Land gibt es 11 300 Euro

Zum Ausgleich der finanziellen Nachteile durch die Krise hat das Land 200 Millionen Euro als Finanzzuweisungen für Kommunen beschlossen. Mühlhausen bekommt aus diesem Topf einen Betrag in Höhe von 11 300 Euro. Welche Finanzmittel die Gemeinde als Zuweisungen durch Bund oder Land zukünftig aus dem angekündigten Rettungspaket erwarten darf, bleibt abzuwarten, sagte der Bürgermeister. Diese möglichen Einnahmen sind im Haushaltsentwurf noch nicht berücksichtigt.

Erträgen in Höhe von 2,71 Millionen stehen Aufwendungen von 3,1 Millionen Euro gegenüber, sagt Kämmerin Maike Flinspach

Kämmerin Maike Flinspach erläuterte in der Sitzung die Details des Haushaltsentwurfs und beantwortete zugleich die Fragen der Gemeinderäte. Der gesamte Ergebnishaushalt ergibt demnach für das Jahr 2020 Erträge von 2,71 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen Aufwendungen von 3,1 Millionen Euro. Dieses negative Ergebnis ergebe sich vor allem aus den zuvor genannten Änderungen angesichts der Corona-Krise. Um die Liquidität zu erhalten, muss die Gemeinde daher einen Kredit über 150 000 Euro aufnehmen.