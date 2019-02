Bilanz Geislinger Vesperkirche war gut besucht

Geislingen / Claudia burst

Am Sonntag endete die 14. Geislinger Vesperkirche mit einem Gottesdienst. Bis zum vergangenen Freitag trafen sich in der Pauluskirche im Seebach drei Wochen lang an den Werktagen sowohl arme und einsame Menschen als auch so genannte „Solidar-Esser“ zum Mittagessen und bildeten damit eine „Gemeinde auf Zeit“.

„In den ersten beiden Wochen war es in diesem Jahr ziemlich ruhig, erst in der dritten Woche kamen an mehreren Tagen deutlich mehr als 100 Besucher“, berichtet Karl-Heinz Drescher-Pfeiffer, der für die Vesperkirche verantwortlich ist. Der Pfarrer im Ruhestand schiebt das auf die Kälte und auf die anfangs vermehrt ungeräumten Straßen und Gehwege. „Wo nicht geräumt ist, trauen sich vor allem ältere Herrschaften nicht raus“, sagt er.

Im Durchschnitt seien es 95 bis 100 Besucher pro Tag gewesen, die in die Vesperkirche kamen. Das beliebteste Gericht sei Rindersaftgulasch mit Bandnudeln gewesen.

Aufgefallen ist Drescher-Pfeiffer, dass in diesem Jahr bedeutend weniger Essensreste auf den Tellern zurückblieben als in den Jahren zuvor. „Entweder hat es den Leuten besonders gut geschmeckt oder der Hunger war besonders groß“, vermutet der Seelsorger.

Junge Friseure engagieren sich

Zehn Besucher nahmen das Angebot der Friseur-Azubi der Gewerblichen Schule in Geislingen wahr und ließen sich in der Schule eine neue Frisur verpassen. Zwischen fünf und zehn Besucher – eine genaue Zahl liegt dem Pfarrer noch nicht vor – ergriffen die Möglichkeit, ihre Busfahrten zur Vesperkirche von der Diakonischen Bezirksstelle ersetzt zu bekommen.

Kulturelle Angebote gab es in diesem Jahr keine. „Das Interesse daran war im vergangenen Jahr sehr gering“, begründet Drescher-Pfeiffer die Entscheidung. Der Pfarrer freut sich sehr über Spenden von Firmen. Damit seien nicht nur die Ausgaben für die Mahlzeiten diesmal gedeckt, sondern es ließen sich bereits „wichtige Rücklagen fürs kommende Jahr“ bilden.