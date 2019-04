Als einzige Bibliothek in ganz Deutschland ist die Stadtbücherei Geislingen zum dritten Mal in Folge zertifiziert worden.

Als „Voreiter für andere Büchereien und als Aushängeschild der Stadt“ bezeichnete Oberbürgermeister Frank Dehmer am Montag die Stadtbücherei Geislingen.

Die einzige re-re-zertifizierte Bücherei in Deutschland

Anfang des Jahres erhielt diese zum dritten Mal in Folge das Zertifikat „Ausgezeichnete Bibliothek“ vom Institut für Qualitätsmanagement und Organisationsentwicklung an der Hochschule der Medien Stuttgart – und das als einzige Bücherei in Deutschland. Die offizielle Übergabe der Urkunde fand am Montag im Kapellmühlsaal statt.

Büchereileiter Benjamin Decker erklärt, weshalb er und seine Mitarbeiterinnen sich diese viele Arbeit machen: „Weil wir damit auf der Höhe der Zeit bleiben.“

Vorgaben des Zertifikats sind ausgeklügelte Strategie

Dank des ausgeklügelten „Strategiepapiers“ habe sich die Stadtbücherei den gesellschaftlichen Veränderungen des letzten Jahrzehnts angepasst. „Früher haben wir überlegt, welche Bücher wir kaufen und wie wir sie präsentieren“, sagt Decker und ergänzt: „Heute sind wir die gute Stube der Stadt, zu der jeder kommt – unabhängig vom Alter, Herkunft oder sozialem Status.“

