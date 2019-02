Fridays for future Geislinger Schüler demonstrieren für Klimaschutz

Geislingen / Isabelle Jahn

„Es geht ums Polarisieren“, sagt Jannis Kelemen im Gespräch mit der GZ. Der 16-Jährige organisiert die Aktion „Fridays for future“ in Geislingen: Schüler versammeln sich am morgigen Freitag ab 11 Uhr in der Fußgängerzone, um für den Klimaschutz zu kämpfen. Sie folgen damit Hunderten von Jugendlichen weltweit, die unter dem Motto „Fridays for future“ auf die Straße gehen.

Die jungen Frauen und Männer machen sich stark für eine Klimapolitik, die Gefahren erkennt und diesen entgegenwirkt. Es geht um große Themen wie den Kohleausstieg und die Erderwärmung, genauso wie darum, im Kleinen Änderungen herbeizuführen. „Jeder muss sein Konsumverhalten überdenken“, appelliert Kelemen auch an seine Generation. Mit der Aktion „Fridays for future“ wolle man Verantwortungsbewusstsein schaffen.

Das Ziel, auch in der Fünftälerstadt ein Zeichen für den Umweltschutz zu setzen, verfolgen offenbar zahlreiche Jugendliche: Kelemen rechnet bei der Demonstration mit mindestens 250 Teilnehmern. So viele tauschen sich jedenfalls zurzeit in Gruppen auf Whats-App und Facebook über die Aktion aus und bringen ihre Ideen ein, berichtet der Elftklässler: „Es kommen immer weitere Impulse.“ Geplant seien nicht nur eine Rede des Organisators und selbst gestaltete Plakate mit Leitsätzen, sondern auch ein „Open Mic“ – also ein für alle zugängliches Mikrofon.

Kelemen mobilisiert nicht nur seine Mitschüler vom Michelberg-Gymnasium, sondern auch Schüler anderer Geislinger Schulen. Auch Jugendliche aus Göppingen hätten vor, sich anzuschließen. Man stehe deutschlandweit mit anderen Gruppen in Kontakt, sagt der 16-Jährige.

Wie die Schulen mitteilen, gibt es keine Befreiung für die Teilnahme an der Veranstaltung, die an einem Schultag und zur Unterrichtszeit stattfindet. Kelemen betont, dass die Schüler „Fridays for future“ nicht als Anlass zum Schule-Schwänzen sähen. Der Zeitpunkt sei bewusst so gewählt: „Nur so bekommen es die Leute mit“, sagt der Elftklässler und fügt hinzu: „Wir wollen nicht uns in den Mittelpunkt rücken, sondern die Fakten.“

Um während der Demonstration Sicherheit zu gewährleisten, wird auch die Polizei vor Ort sein. Geislingens Polizeichef Jens Rügner geht davon aus, dass alles friedlich verläuft: „Wir erwarten nicht, dass wir einschreiten müssen“, sagt Rügner auf Nachfrage der GZ.