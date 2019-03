Yasna Crüsemann, Pfarrerin aus Geislingen, studiert seit Januar in Marokko. Sie schätzt den Austausch mit Menschen unterschiedlicher Herkunft.

Aufeinander zugehen und dienen– so lässt sich der Name des ökumenischen-theologischen Instituts Al Mowafaqa in der marokkanischen Hauptstadt Rabat übersetzen. Dort studieren Menschen aus etwa 20 Nationen, auch Yasna Crüsemann. Die Geislinger Pfarrerin absolviert seit Januar den knapp fünfmonatigen Zertifikatskurs „Dialog der Kulturen und Religionen“ mit 15 anderen Pfarrern, Priestern, Nonnen und Laien, die meisten aus der Subsahara.

Austausch unterschiedlicher Kulturen

Auf dem Lehrplan stehen Arabisch, die Grundlagen und Geschichte des interreligiösen Dialogs, des Islam, des zeitgenössischen Judentums, der Religions- und Kirchengeschichte Afrikas sowie die brennenden aktuellen Debatten. „Es ist der Reichtum der vielfältigen Erfahrungen und der Austausch mit Menschen aus so unterschiedlichen Kontexten, die das Studium hier so besonders machen“, schreibt Crüsemann per Mail an unsere Zeitung.

Als Menschen unterschiedlicher Konfessionen, Religionen und Kulturen miteinander ins Gespräch kommen: Das sei nicht selbstverständlich, schon gar nicht an der Kreuzung zwischen Afrika, Europa und der arabischen Welt, macht die Geislinger Pfarrerin klar. Den Frieden suchen – darum gehe es im Al Mowafaqa.

