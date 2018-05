Geislingen Geislinger Freibad startet in die Saison

Geislinger Freibad startet in die Saison

Geislingen / Annemarie Kurz und Laura Mayer

Zum Anbaden im Geislinger Freibad kommen am Freitag vor allem Jugendliche, die die verlängerte Rutsche austesten.

Das Geislinger Freibad ist in die neue ­Saison gestartet: Der Sonder­eintrittspreis von einem Euro lockt an diesem Tag, der zwar etwas windig, aber immerhin sonnig ist, vor allem ­Jugendliche an. Mit großer Begeisterung nutzen diese die erneuerte Rutsche.

Das Landebecken wurde während der Winterpause verlegt und die Rutsche damit verlängert (wir berichteten). Der Wasserspiegel dieses ­Beckens ist nun nur noch 25 Zentimeter hoch, sodass auch kleinere Badegäste gefahrlos ­rutschen können. Zudem wurde der untere Teil der Rutsche abgeflacht, Zusammenstöße im Becken sollen somit verhindert werden.

Auch Seniorin Ursula Götz ist begeistert von der Rutsche und lässt es sich nicht nehmen, sie zu testen. Den ganzen Winter lang hat die 72-Jährige auf das ­Anbaden gewartet. „Das ist mein persönliches Luxusbad“, schwärmt die Rentnerin und lobt die gute Wasserqualität.

Neben einigen neuen Bänken und einer zusätzlichen Umkleide wurden außerdem Absperrungen an der kleinen Rutsche im Nichtschwimmerbecken montiert. Bademeister Lukas Fink ist der Meinung, dass dies eine notwendige Maßnahme sei, um ­Badeunfälle zu verhindern. Viele Jugendliche seien beim Spielen im Wasser zu unachtsam gewesen.

Über die verbesserte Sicherheit seiner Badegäste freut sich auch Bäder-Abteilungsleiter Thomas Jaeger von den Geislinger Stadtwerken. Er hofft nun auf beständiges Wetter, denn dass sei das A und O für die Freibadsaison. Das Wetter sei zwar schon angenehm warm, doch ohne Wind wäre es noch schöner.

Vor Brisen fürchtet sich Seniorin Inge Hofer nicht, denn sie hat schon den ganzen Winter auf die Freibadsaison hingefiebert. „Ich bin schon eine Wasserratte“, meint sie und zieht ihre Bahnen im Becken. Die zehnjährige Aylin freut sich ebenfalls über die Eröffnung des Freibads. Die Schülerin hat sich gleich eine Sommerkarte gekauft und hofft auf schöne Monate, damit sie möglichst viel Zeit im Wasser verbringen kann.

Mit steigenden Temperaturen füllt sich das Freibad nach und nach. Viele Jugendliche belagern neben der Rutsche auch den Sprungturm. Unter ihnen ist die elfjährige Violetta, die begeisterte Turmspringerin ist und das Geislinger Freibad häufig besucht. Sie freut sich über den Sonderpreis am ersten Tag und die unterschiedlichen Wasserspiel­geräte wie die Reifen.