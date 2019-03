Das sind hochgefährliche Waffen, die Sie besessen haben“, sagte Richterin Gabriela Stuhler zum Angeklagten. Der Staatsanwalt sprach von einem „wahren Kriegsarsenal“. Dazu gehörte eine Maschinenpistole des Typs Skorpion – eine Kriegswaffe. Außerdem hatte der 67-jährige Geislinger eine vollautomatische Selbstladebüchse, eine halbautomatische Pistole und viel Munition. Keine dieser Waffen, mit Zubehör wie Schalldämpfern ausgestattet, hätte er besitzen dürfen. Deswegen verurteilte ihn das Gericht zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung. Außerdem muss er 20 000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen zahlen.

Die Waffen waren in den 1970er Jahren aus Jugoslawien in den Besitz seines Vaters gekommen, erzählte der Angeklagte. Sie lagen in einem Koffer, verstaut in einem Schrank in dem Unternehmen, das der Angeklagte 1986 von seinem Vater übernommen und 2017 an seinen Sohn weitergegeben hatte. Als das Unternehmen 1997 den Standort wechselte, zog auch der Koffer mit um. Kaum einer wusste davon, weder die Angestellten noch sein Sohn, erklärte der Angeklagte. Er habe alles versteckt und niemals benutzt.

Ein Zufall brachte die Waffen zum Vorschein. Diebe waren im Februar vergangenen Jahres in das Geislinger Unternehmen eingedrungen und hatten mehrere Schränke gewaltsam geöffnet. In einem dieser Schränke stand der Koffer. Während der Flucht gelang es ihnen, den Koffer zu öffnen. Was sie darin entdeckten, war das „Kriegsarsenal.“ Die Einbrecher ließen ihre Beute fallen und verschwanden. „Es war ihnen zu heiß“, sagte der Staatsanwalt. Und Richterin Stuhler betonte: „Es ist reines Glück, dass die Diebe die Waffen nicht behalten und eingesetzt haben.“ Stuhler missfiel es, dass die Waffen in keinem hochgesicherten Schrank versteckt waren. Den Einbrechern hatte es gereicht, diesen mit gewöhnlichem Werkzeug aufzuhebeln. Andere Schränke im Unternehmen hatten sie dagegen aufflexen müssen.

Der Staatsanwalt räumte ein, dass der 67-Jährige „kein Reichsbürger und kein Waffennarr ist“. Außerdem sei er vorbildlich sozial integriert. Zwar hat er seinem Sohn das Unternehmen übergeben, arbeitet dort aber trotz Rente noch in Teilzeit. Der Geislinger war strafrechtlich niemals auffällig geworden. Das alles schütze ihn aber nicht vor einer Strafe, machte die Richterin klar. Was sie ihm vorwarf: Schon ein paar Jahre zuvor hatten Einbrecher das Unternehmen heimgesucht. Damals hatten sie den Koffer nicht entdeckt und er war mit einem blauen Auge davon gekommen. Er hätte damals reagieren sollen, sagte Stuhler. Die Waffen hätte er bei einer Amnestie loswerden können, doch er verpasste diese Chancen – zuletzt 2009 und 2017.

„Bei einer Amnestie können alle Arten von Waffen – auch Kriegswaffen – bei der Polizei oder der Waffenbehörde abgegeben werden“, betont Julia Schmalenberger, Pressesprecherin des Landratsamts, der hiesigen Waffenbehörde. Viele Menschen kommen ungewollt zu Schusswaffen, beispielsweise durch Erbschaft. Das Gute für sie: „Die Abgabe bei einer Amnestie hat den Erlass oder die Milderung der Strafe zur Folge“, so Schmalenberger. Die letzten Amnestie-Regelungen im Waffengesetz galten vom 25. Juli bis 31. Dezember 2009 sowie vom 6. Juli 2017 bis 1. Juli 2018, betont Carsten Dehner, Pressesprecher des Innenministeriums in Stuttgart. In erstem Falle wurden 53 205 Waffen in Baden-Württemberg abgeben, in zweiterem Falle waren es noch 13 984. Der Großteil davon seien sogar legale Waffen gewesen.