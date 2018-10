Geislingen Brunnenstraße ein Jahr lang gesperrt

Geislingen / SWP

In Geislingen ist die Brunnenstraße an der Einmündung zur Schef­felstraße dicht. Ein Kran versperrt den Weg.

Wegen einer Baumaßnahme auf einem Privat- respektive Betriebsgrundstück ist die Geislinger Brunnenstraße an der Einmündung zur Scheffelstraße bis voraussichtlich Herbst kommenden Jahres voll gesperrt, sie bleibt aber über die Stockstraße befahrbar.

„Der Grund für die Sperrung ist die Aufstellung eines Baukrans, der durch das dort tätige Unternehmen wegen der örtlichen Verhältnisse nur auf die öffentliche Straße gestellt werden konnte“, teilt Geislingens Ordnungsamtschef Philipp Theiner mit: „Leider lief die Einrichtung der Baustelle aber nicht so wie von uns gewünscht und von unserer Straßenverkehrsbehörde hier im Amt auch angeordnet.“

So war laut Theiner eine Auflage des Ordnungsamts, dass das Unternehmen die Anwohner von der Vollsperrung in jedem Falle per Postwurfsendung rechtzeitig vorher informieren sollte. Dies sei aber wohl im Vorfeld nicht erfolgt. Betroffen und vorübergehend nicht mehr begehbar ist zunächst auch ein dort neben dem Baugrundstück verlaufender Fußweg, der auch als Schulweg genutzt wird.

Beschwerden von Bürgern

Nachdem sich bei der Stadt einige Bürger telefonisch gemeldet hatten, reagierte das Ordnungsamt direkt: Der Leiter der Straßenverkehrsbehörde, Christopher Flämig, schickte seine Außendienstmitarbeiter in die Brunnenstraße, um bei dem Unternehmen zu intervenieren. Auch wenn bei der Einrichtung der Baustelle zunächst aus Sicht der Stadt nicht alles optimal verlaufen sei, so werde die Firma jetzt reagieren- Konkret heißt das: Der zunächst gesperrte Weg wird voraussichtlich mittels eines Baugerüst-Tunnels für Fußgänger in Kürze wieder begehbar sein.