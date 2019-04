Bummeln, essen, shoppen und jede Menge Spaß für Kinder. Teilweise drängen sich die Besucher beim verkaufsoffenen Palmsonntag in den Aktions-Quartieren der Stadt Geislingen.

Nicht nur auf der Genussinsel bei der Weinhandlung von Uwe Haas drängten sich am verkaufsoffenen Palmsonntag in Geislingen die Besucher, sondern auch die Läden der Aktionsgemeinschaft „Geislinger Sterne“, die Einkaufszentren und das Einrichtungshaus Held in den Neuwiesen zogen viele Bummler und Neugierige an.

Vor allem Familien sind unterwegs

„Vor allem Familien sind unterwegs“, stellt Frauke Aumann vom „City Outlet“ fest. Die Centermanagerin spricht von einem „sehr erfolgreichen Tag“ für das Outlet, das unter dem Motto „Crazy Weekend“ einige Aktionen und Verkostungen vorbereitet hatte. Im Einkaufscenter „Nel Mezzo“ war eine „Osterspielstraße“ für Kinder vorbereitet. An zehn Stationen im Einkaufszentrum konnten die Kleinen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Der Fokus liege auf den Kindern und Ostern, informiert Steffi Floß, die „sehr zufrieden“ ist mit dem Andrang des ersten verkaufsoffenen Sonntag im Jahr 2019.

