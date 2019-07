Die geplante Lärmschutzwand im Katzenloch lässt den Geislinger Gemeinderat nicht los. Werner Ziegler (CDU) platzt der Kragen: „Wir hängen uns an Kleinigkeiten auf.“ Und Sascha Binder (SPD) stellt gar das ganze Wohnbau-Projekt infrage.

Eigentlich hätte man das Thema schnell abhaken könne: In seiner jüngsten Sitzung musste der Geislinger Gemeinderat über eine Änderung des Bebauungsplans „Westlich der Konrad-Adenauer-Straße“ inklusive erneuter öffentlicher Auslegung befinden. Darin verarbeitet sind erforderliche Änderungen, die sich bei der ersten Auslegung ergeben haben. Nun ist das aber nicht ein x-beliebiges Thema, sondern eins, das die Geislinger polarisiert.

Lärmschutzwand soll 61 Reihenhäuser vor Bahnlärm schützen

Dahinter verbirgt sich das Projekt eines Investors aus Wiesbaden, der im Katzenloch eine Wohnanlage bauen will: 61 Reihenhäuser, zweigeschossig, mit Satteldächern. Jedes Haus muss zwei Auto-Stellplätze vorhalten. Diese Wohnanlage soll durch eine 267 Meter lange und acht Meter hohe Lärmschutzwand vom Bahnlärm abgeschirmt werden.

Genau an dieser noch imaginären Wand waren zuletzt die Wogen der Empörung gebrandet. Bei der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung hatten Anwohner des benachbarten Wohngebiets in einer Unterschriftenliste gefordert, die Wand näher an die Gleise, sprich: die Lärmquelle, ranzurücken, um sie deutlich niedriger bauen zu können. Was, wie sich ergeben hat, nicht möglich ist. Die Wand müsste auf das Gelände der Bahn, was diese aber nicht duldet – zum einen, weil sich dort ein Verladegleis befindet, zum anderen, weil sie Einschränkungen für eine künftige Nutzung befürchtet.

Sascha Binder würde Projekt am liebsten „auf Null zurücksetzen“

Soweit der Sachverhalt, auf dessen Grundlage sich im Gremium eine Diskussion entspann, angestoßen von Sascha Binder (SPD), der das ganze Projekt am liebsten „auf Null zurücksetzen“ würde. Oder wie er im weiteren Verlauf äußern sollte: „Ich will nicht mehr hören: Da kommt ein Investor daher, also lassen wir ihn machen. Wir haben genügend Bausünden in der Stadt, die von Investoren verursacht worden sind.“ Weshalb seine Frage war, ob man den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan wieder aufheben könne. Was laut Stadtplanerin Alwine Aubele durchaus möglich ist, „allerdings könnten dann Geldforderungen von Seiten des Investors auf die Stadt zukommen“. Schließlich gebe es mit selbigem einen städtebaulichen Vertrag, betonte in dem Kontext OB Frank Dehmer.

Für Thomas Reiff (SPD) war die Gretchenfrage: „Können wir mit der Wand leben?“ Um sich die Wirkung aufs Stadtbild besser vorstellen zu können, schlug Bernhard Lehle (Grüne) vor, „ein Stück aufstellen zu lassen, um sich die Höhe besser vorstellen zu können“. Holger Schrag (Offene Liste) drängte indes für künftige Projekte auf eine Visualisierung durch 3-D-Grafiken, um Überraschungen wie beim umstrittenen Denn’s-Neubau in der Oberen Stadt zu verhindern.

Alwine Aubele: „Begrünung der Wand und transparente Elemente“

Aubele wiederum versuchte die Wogen zu glätten, verwies auf die vorgeschriebene Begrünung der Wand sowie den Einbau transparenter Elemente im oberen Bereich. „Damit ist gar nicht mehr so viel sichtbar.“ Stephan Schweizer (Freie Wähler) brach ebenfalls eine Lanze für die Schallschutzwand, „sie wird viel zu schlecht geredet, schließlich hat sie eine Schallschutzwirkung für das gesamte Gebiet“.

Brandl diskutiert über Stellplätze, Erdem irritiert Aubele mit Parkhaus-Wunsch

Ein anderer Streitpunkt waren die Stellplätze. Zu viel, meinte Martina Brandl (Grüne) – was ihrer Ansicht nach zu viel versiegelte Fläche bedeutet wie auch zu viel verschwendeter öffentlicher Parkraum. Gerade in Bahnhofsnähe solle selbiger geschaffen werden, „um Autofahrer zum Umsteigen auf die Bahn zu bewegen“. Was Dehmer mit dem Verweis konterte, dass durch die Regelung Parkdruck vor allem von der Konrad-Adenauer-Straße genommen werde. „Wir sollten nicht dieselben Fehler machen wie bei anderen Wohngebieten, bei denen die Anwohner dann ständig auf der Matte stehen.“

Erkan Erdem (Perspektive Geislingen) schlug vor, entlang der Wand ein Parkhaus zu bauen – für Anwohner und Öffentlichkeit. Was gewisse Irritationen im Gremium auslöste. „Natürlich könnte der Investor das tun. Nur ist die Frage, ob er das will“, sagte Aubele. Dasselbe gelte fürs Nachbargrundstück der Bahn.

Werner Ziegler: „Wir hängen uns an Kleinigkeiten auf“

Werner Ziegler (CDU) platzte schließlich der Kragen. „Diese Debatte kommt mir schon merkwürdig vor“, sagte er. „Wir beklagen in Geislingen immer die Wohnungsnot. Nun haben wird einen Investor, der macht alles mit – und wir hängen uns an Kleinigkeiten auf.“ Für Dehmer kam die Diskussion ohnehin ein Jahr zu spät, „wir haben von Anfang an gewusst, was der Investor dort machen will“. Am Ende der Beratung stimmte der Gemeinderat mehrheitlich für die Änderung, Binder, Brandl und Erdem enthielten sich der Stimme.

