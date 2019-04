Helfen, schon bevor es schwierig wird – das ist die Intention hinter dem Label „Gründungsfreundliche Kommune“.

Im November wurde Geislingen von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut als „Gründungsfreundliche Kommune“ ausgezeichnet (wir berichteten). Jetzt hängt auch das entsprechende Schild am Geislinger Innovations- und Startup-Center G-Inno, das auf diese Auszeichnung hinweist.

Verdient hat sich die Wirtschaftförderung der Stadt das Label „Gründungsfreundliche Kommune“ mit dem Konzept, intensiver auf Existenzgründer einzugehen und sich dafür mit dem Geislinger Innovations- und Startup-Center G-Inno zu vernetzen. „Wir wollen sie von Anfang an begleiten, bevor sie wegen akuter Schwierigkeiten auf uns zukommen oder aufgeben müssen“, erläutert die Wirtschaftsbeauftragte Michaela Wiedmann-Misch.

Gründerbox für Neugründer

Etwa ein Viertel aller angemeldeten Unternehmen melden sich innerhalb von vier Jahren wieder ab, hat die Geislinger Wirtschaftsbeauftragte festgestellt. Um das zu verhindern, erhalten alle, die sich beim Gewerbeamt als Neugründer anmelden, eine Gründerbox. Darin befinden sich zahlreiche Info-Broschüren mit Ansprechpartnern und Tipps. Geben die Gründer im Gewerbeamt ihr Einverständnis, dann lassen Michaela Wiedmann-Misch und ­Daniel Hammer ihnen regelmäßig Einladungen und wichtige Informationen zukommen. „Für Gründer ist es wichtig, rechtzeitig mit Experten in Kontakt zu treten“, sagt Wiedmann-Misch mit Nachdruck. Am besten wäre es aus ihrer Sicht sogar, die Existenzgründer würden sich bereits vor der Gewerbeanmeldung mit ihr oder den Ansprechpartnern der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer oder mit Daniel Hammer vom G-Inno in Verbindung setzen.“

Zu den bereits stattfindenden Unterstützungsmaßnahmen wie etwa dem Existenzgründertag der IHK käme „leider“ nur ein Bruchteil derer, die sich selbstständig machen. Das Ziel der engen, persönlichen und koordinierten Begleitung sei es, die Gewerbebetriebe zu erhalten.