Gefahrenpunkte Gefahrenstelle nahe der Geislinger Lindenschule

Geislingen / Text und Foto: Michael Rahnefeld

Einen sehr gefährlichen Zebrastreifen sieht GZ-Leserin Johanna Zelmer im Überweg bei der Geislinger Lindenschule. Die Filsstraße ist eigentlich eine 30er-Zone, schreibt sie, aber beim Anschluss der Auchtweide an die Filsstraße sei leider nicht ersichtlich, dass es sich weiterhin um eine 30er-Zone handelt. Somit würden viele Autofahrer schneller durch die Auchtweide fahren als erlaubt. Durch die hohen Büsche in der Kurve an der Filsbrücke, genau hinter dieser befindet sich der Zebra­streifen, seien Kinder, die den Schulweg kreuzen oder Kinder, die vom Spielplatz unter den Linden kommen, gar nicht oder erst spät zu sehen. Die verdreckten Verkehrsschilder seien schlecht zu erkennen. Johanna Zelmer habe das mehrfach bei der Stadt Geislingen bemängelt, allerdings sei außer dem Rückschnitt der Büsche nichts unternommen worden.